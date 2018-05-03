Я глубоко убежден, что свобода слова является основой для развития страны, однако в Таджикистане наблюдаются некоторые факторы, которые мешают СМИ выполнить свою демократическую миссию в обществе.

Об этом сказал глава Национальной Ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин Каршибоев на международной конференции “Свобода печати: возможности и перспективы в регионе”, которая сегодня прошла в Душанбе и была посвящена Международному дню свободы прессы. В ней приняли участие журналисты из всех стран Центральной Азии.

В начале конференции ее участники почтили минутой молчания память 8 журналистов, которые погибли 30 апреля в результате взрыва в Кабуле.

В связи с этим было отмечено, что сегодня журналистика опасная профессия не только в объятом войной Афганистане, но и во всем мире, где журналисты погибают и преследуются по разным причинам.

С приветственным словом к участникам выступили советник помощника президента РТ по вопросам соцразвития и связям с общественностью Масрур Абдуллозода, глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе посол Туула Юрьёля, глава представительства ЕС в Таджикистане Хидайет Бишчевич, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в РТ Хю Стенли Филпотт и временный поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт.

Участники конференции обсудили в частности, свободу слова в свете риска для безопасности или же почвы для развития и стабильности, трансформации аудитории от пассивного потребителя до активного участника и производителя информации, особенности доступа к информации журналистов стран Центральной Азии.

Кроме того, были рассмотрены такие вопросы, как существующая нормативно-правовая база, законодательно обеспечивающая беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности СМИ, правовое регулирование интернет СМИ, переход на цифровое вещание в странах ЦА.

По итогам конференции намечается разработка рекомендаций и вручение премий журналистам.

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