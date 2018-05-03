В районе Сино города Душанбе произошла драка между школьниками, в которой были использованы ножи. В результате поножовщины ранен 11-классник ученик школы №101 Фарход Махмадназаров и по этому факту задержан один подросток.

«В ночь на 30 апреля в районе столичного 104-го микрорайона около школы №43 между двумя школьниками произошла драка с применением ножей. В результате поножовщины ранен 11-классник Фарход Махмадназаров, который сейчас находится в больнице», - сообщили «АП» в МВД Таджикистана.

По данным источника, в ходе расследования данного ЧП один подросток был задержан, еще несколько вызваны на допрос.

«На данный момент продолжается расследования со стороны прокуратуры района Сино, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщил источник. Других комментариев источник не дал.

Это не единственный подобный инцидент за последний год. 2 января 2017 году тоже в 104-м микрорайоне произошла между молодыми людьми, вооруженными битами, арматурами и ножами. В результате были убиты 18-летний Иброхим Ходжаев и 17-летний Сомон Шарипов. В октябре 2016 года четверо учеников 11 класса одной из столичных школ устроили поножовщину прямо во дворе школы. Тогда один школьник был госпитализирован.

В начале июня 2016 года семеро душанбинских школьников были задержаны за организацию массовой драки в одной из школ. Тогда четверо подростков были госпитализированы.

Заместитель министра внутренних дел страны Абдурахмон Аламшохзода на прошлой неделе на парламентском заседании сообщил, что за последние три месяца 2018 года молодежная и подростковая преступность в республике увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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