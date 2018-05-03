Для противостояния насильственному экстремизму, необходимо участие всех сторон, чтобы решить коренные проблемы, которые наталкивают на присоединение к экстремизму. Психологи, педагоги, лица, которые занимаются молодежью, должны образовать социальное объединение. Это будет означать, что наше общество менее уязвимо к социальным проблемам, что, в свою очередь, укрепляет национальную безопасность.

Об этом сказала программный менеджер организации Hedayah (ОАЭ) Кристина Мате в Душанбе, где проходит двухдневная Международная конференция высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

По ее словам, радикализация является многосторонней проблемой, и ни одна страна не смогла решить ее. При этом Мате считает, что радикальные лица и насильственные экстремисты – это не одно и то же.

«Все экстремисты радикальны, но не все радикалы экстремисты. Радикализация ведет к насильственному экстремизму. Насильственный экстремизм – это целый ряд убеждений лиц, которые поддерживают идеологическо-мотивированные насилия, чтобы наносить вред социальным и культурным группам населения», - говорит Кристина Мате.

По словам Мате, человек идет к радикализму и насильственному экстремизму из-за привлекающих и отталкивающих факторов.

Так, отталкивающими «от правильного пути» факторами могут стать, как считает Мате, отсутствие доступа к правосудию, отсутствие жилья, социальные проблемы, привлекающими – это когда вербовщики предлагают ответы на все вопросы.

Большинство экспертов считают интернет основным источником вступления молодежи в террористские организации. Так почему бы не использовать этот метод для обратного воздействия, высказал мнение эксперт по IT-технологиям из Кыргызстана Асомиддин Атоев.

«Эксперты считают, что интернет является одним из главных путей вступления молодежи в террористические организации. Это говорит о том, что в Центральной Азии молодежь чувствительна к действиям в интернете, чувствительна к формированию мировозрения и поведения в интернете. Почему бы не использовать этот же инструмент для того, чтобы повысить уровень сознательности молодежи», - отметил он.

По его словам, каналы интернета в странах Центральной Азии, в частности, в Казахстане и Кыргызстане растут, и по статистике в большинстве пользователи интернета – молодежь.

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Представитель женской исламской организации в Кыргызстане «Мутакалим» Жамал Фронтбек рассказала, что свободная деятельность организаций исламского толка предотвратила вступления молодежи в экстремистские организации. По ее словам, в 2017 году фактов вступления в такие организации не были зарегистрированы.

«Но нам понадобилось три года, чтобы доказать необходимость исламской организации женщин. Мы стали мостом между светскими и религиозными людьми. У нас есть 9 офисов по Кыргызстану, более 29 тыс. членов организации активно поддерживают деятельность. Уникальность наша в том, что мы защищаем и продвигаем права верующих светских женщин», - отметила она.

При этом она сообщила, что если в 2001 году количество женщин в экстремистских организациях составлял 1%, то исследование 2015 года показало, что их количество выросло до 24%.

Она также отметила, что необходимо уделить большое внимание женщинам и мужчинам, которые вернулись из Сирии.

«Необходимо реинтегрировать и реабилитировать мужчин, которые вернулись из Сирии в Кыргызстан. Также, на данный момент, 100 женщин из ЦА находятся в лагерях ИГИЛ, то есть, они и их дети были в зонах боевых действий. Не надо забывать, что ИГИЛ с 6 лет учит детей ведению боя. То есть, в 10 лет они не дети, а готовые боевики. В связи с этим, к ним необходим особый подход», - отметила Фронтбек.

Напомним, в двухдневной конференции, которая организована правительством Таджикистана во взаимодействии с ООН, ОБСЕ и Европейским союзом, принимают участие более 400 человек из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

Целью международной конференции является укрепление взаимодействия в вопросах выявления и упреждения террористической трансграничной активности, расширение правовой базы для дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества между странами, обсуждение текущих проблем и препятствий на пути осуществления контртеррористических мер, сотрудничество в борьбе с киберпреступностью.

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