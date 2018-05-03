На этой неделе после продолжительной болезни не стало народного поэта Таджикистана, лауреата Госпремии им. Рудаки и просто неординарной личности Бозора Собира. Всего полгода он не дожил до своего 80-летия. Какой он был и каким мы его не знали – в материале «АП».

Непохожий

В конце 70-х в таджикской литературе советского периода появилась новая плеяда поэтов-новаторов. Среди них особенно ярко выделялись Лоик Шерали, Гулрухсор Сафиева и Бозор Собир. Его называли таджикским Есениным за сельскую тематику стихов.

Самое первое стихотворение Бозора Собира было издано в 1960 году, когда он еще учился на историко-филологическом факультете Таджикского госуниверситета, а первый сборник стихов - «Пайванд» - был издан через 12 лет, в 1972 году. Исследователи поэзии Собира отмечали, что он не обращает внимания на какие-то правила написания стихов, не употребляет обычные, повседневные слова. Поэтому его стихотворения выходили оригинальными. И во всех его творениях было что-то новое и важное, истина, которую зачастую многие воспринимали очень болезненно.

Особенность чувствовать настоящую поэзию позволила ему блестяще переводить стихи знаменитых поэтов, таких, например, как Байрон, Неруда, Есенин, Фет, Межелайтис и многих других. В переводах Бозора Собира присутствовал своеобразный стиль изложения его самого. В свою очередь, стихи поэта также переведены и изданы на многие языки.

Еще в 1975 году, задолго до первых призывов о придании таджикскому языку статуса государственного, Бозор Собир написал свое знаменитое стихотворение «Забони точики» («Таджикский язык»), что тоже требовало смелости в ту эпоху.

Народный поэт

Российский современный писатель Андрей Волос, который жил раньше в Таджикистане, в одном интервью вспоминает, что однажды, в 1979 году, когда он занимался переводами таджикских поэтов с подстрочников, он наткнулся на необычные стихи. «Два текста я перевел совершенно замечательно, а вот третий стих меня поставил в тупик. Автор - Бозор Собир. Стихотворение «Ватан» («Родина») никак не клеилось в рамки и не клеилось в мое понимание стихов вообще. Но мне была свойственна усидчивость, и я перевел эти стихи так, как их понял», - рассказал Волос.

Когда стихи были опубликованы в журнале «Памир», его приятель, тоже поэт-переводчик, поругал его за неточный перевод. «Я выяснил, что Бозор Собир - это не просто поэт, это народный поэт, причем не в российском понимании этого слова, которое влечет за собой некую «государственность». Народный поэт в Таджикистане - это тот, чьи стихи знают все, от мала до велика... Оказалось, что я совершенно не так перевел слово «ватан» - не в смысле «родина», а как отдельные слова «ва» (союз «и») и «тан» («тело»). Стихотворение «Ватан» не может быть переведено. Это настолько глубокое использование средств языка, которые не могут быть переводимы», - рассказал писатель и отметил, что ему было стыдно, и именно после этого он стал углубленно изучать таджикский язык.

Политик

Бозора Собира в Таджикистане знают не только как известного поэта современности, но и как одного из основателей демократического движения в республике - он был одним из первых, кто вошел в состав движения «Растохез» и стал членом Демократической партии Таджикистана. От этой партии был избран депутатом Верховного совета республики 12-го созыва (1990–1995 годы). Но позже он стал одним из первых, кто сдал свой депутатский мандат в знак протеста против того, что к словам свободомыслящих там не прислушиваются.

Бозор Собир с президентом. Архивное фото. Фото с сайта президента

Кстати, журналист Холикназар Джумаев вспоминает, что когда Бозор Собир был депутатом, то предложил лишить званий и почестей воинов-интернационалистов, так как считал, что мы воевали со своими собратьями и это не считается героизмом. Сразу за этим выступлением последовал митинг воинов-интернационалистов на площади Озоди, которые требовали извинений от народного поэта и избранника. И он вышел к митингующим.

«Моя цель была не унижать и не лишать вас льгот, которые вы получили за увечья, а обратить внимание властей на то, что убивать своих же соплеменников в этой бессмысленной войне - не героизм», - сказал он и попросил прощения у всех интернационалистов. Толпа, которая была настроена против поэта, была просто изумлена его поступком, и даже были те, кто, согласившись с его доводами, демонстративно выкинули свои медали. Мы были удивлены, какую силу имеют слова поэта», - вспоминает журналист.

В марте 1993 года за свои публичные выступления антиправительственной направленности Бозор Собир был арестован и 9 месяцев находился под арестом в следственном изоляторе КГБ. В результате Верховный суд приговорил его к двум годам условного срока. Вскоре поэт покинул страну. Вначале жил в Москве, а затем уехал в США, где ему предоставили политическое убежище.

Жизнь на чужбине

Получив гражданство США, и прожив там 18 лет, поэт так и не смог назвать эту страну второй родиной. Он несколько лет преподавал таджикский язык в одном из американских университетов. Но не переставал на чужбине тосковать по родине, что чувствуется в его стихах последних лет.

Со своим внуком. Фото с личной страницы в Фейсбуке

«На протяжении нескольких лет, что устод Бозор жил в штате Флорида, потом перебрался в Сиэтл, мы созванивались с ним, - вспоминает бывший глава Общества таджиков США Нурали Шоев. - Как только я по каким-либо делам или кто-нибудь из наших земляков уезжал в Таджикистан и возвращался, мы созванивались, он спрашивал детально, с кем я встречался, кого видел, какая обстановка в Таджикистане. Было видно даже из его дрожащего голоса в телефоне, как он скучает по родине. За все эти годы по разным причинам мы так и не смогли увидеться, но зато стали близкими заочно»… На чужбине были написаны самые лучшие патриотические стихи поэта, но он был не рад. «Зачем творить поэзию, когда некому читать мои стихи?» - с горечью говорил он.

Возвращение

В мае 2013 года по приглашению президента страны Бозор Собир вернулся на родину, его с почестями встретили в аэропорту, и уже через несколько дней он призвал интеллигенцию сплотиться вокруг лидера страны. Через некоторое время указом президента поэт был награжден орденом «Звезда Президента».

После возвращения на родину, по словам исследователей его творчества, изменились взгляды Бозора Собира на многие явления, что не только удивило, но и всколыхнуло общественность страны. Например, поэт призывал запретить Партию исламского возрождения Таджикистана и говорил, что маленькому Таджикистану не нужно много политических партий. Самыми резонансными стали его стихотворения, посвященные Ленину, где он поставил вождя пролетариата выше Бога, чем разочаровал часть поклонников.

А также стихотворение, посвященное забитой камнями афганской девушке Фархунде, в котором он выражает яростное негодование в адрес Афганистана с его порядками. Что вызвало международный скандал: афганские дипломаты с возмущением назвали его экстремистом.

В мае прошлого года Бозор Собир снова уехал в США, чтобы побыть со своими детьми и внуками, которые живут там. В последнее время у него была обнаружена фиброма легких, из-за чего он попал в клинику, где после продолжительной болезни скончался. Его тело по решению властей Таджикистана будет привезено из США и предано земле на родине.

Он был честен с собой

«Каким бы ни был Бозор Собир, он был честным и искренним – по отношению к себе и к другим, - считает театральный критик Махмадулло Табари, который является поклонником его творчества. - Даже его возвращение на родину не было его смирением перед обстоятельствами, в этом его поступке нужно увидеть жизненную мудрость поэта. Он понял, что невозможно ужиться без своих корней, так сильно он был привязан к таджикской земле, к ее народу. Несмотря на недостатки и упущения в нашей сегодняшней жизни, он не мог не увидеть и не принять все позитивные изменения, которые происходят в стране».

Действительно, жизнь Бозора Собира можно ассоциировать с историей становления нашего государства – через победы и ошибки, через взлеты и падения состоялся независимый Таджикистан. «Бозор Собир для Таджикистана больше чем поэт. И мы сегодня прощаемся не только с ним, но и с эпохой, которую он представлял», - сказал Табари, отмечая, что в своем творчестве поэт реально мог описать чувства каждого из нас, и невозможно перевести в точности его стихи на другие языки. И только за то, что больше никто, как он, не сможет так правдиво и ярко описать таджикский характер и самобытность таджикского кишлака, его стоит уважать и чтить.

«Он был живым человеком, мог ошибаться или обижаться, но его главное достоинство в том, что он не молчал, даже по возвращении на родину - критиковал, высказывал мнение, осознавал свои ошибки; в общем, жил, а не существовал, как это делает сегодня большинство. Главная его заслуга именно в этом. А потому его смерть никого не смогла оставить равнодушным – ни его поклонников, ни их оппонентов», - подытожил собеседник.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus