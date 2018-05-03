Нынешний апрель запомнится душанбинцам событиями в общественном транспорте. С начала апреля ввели транспортные карты, с 1 мая убрали со столичных трасс все «Старексы», а до конца года - Mercedes-Benz Sprinter и полностью заменить их автобусами и троллейбусами. На чем ездить будем?

Пассажиры говорят о куче проблем, с которыми они сталкиваются и еще столкнутся, если на трассах столицы будут работать только автобусы и троллейбусы.

Так, маршрутки в столице курсируют с интервалом движения 3-5 минут, а автобусы - с интервалом 10-15 минут. Кроме этого, в вечернее время число автобусов сокращается, а после 21:00 их просто нет.

Кроме того, нередки случаи, когда водители автобусов долго простаивают на остановках, зазывая пассажиров, и трогаются с места, лишь когда салон заполнится до отказа.

Еще одна проблема - непродуманность маршрутов. Например, маршрутки и автобус №25 следуют по улице Хамадони до микрорайона Зарафшон и обратно по этой же улице. В то же время от микрорайона Зарафшон-2, Испечак-1 и Казакон не едет ни один транспорт в направлении автовокзала, Генпрокуратуры и цирка.

По данным ГУП «Душанбенаклиётхадамотрасон», по состоянию на конец апреля на столичные дороги выходят 76 троллейбусов, более 200 автобусов, более 2 тыс. микроавтобусов. В целом столицу в две смены обслуживает 2221 единица общественного транспорта.

Кому мешали маршрутки?

Маршрутки мешали практически всему городу. Они создавали помехи для других участников дорожного движения. Мешают они и автобусам и троллейбусам. На остановках они создавали помехи как для другого транспорта, так и для пассажиров.

Практически все маршрутки тесные и неудобные. Ни одна маршрутка не соблюдает расписание движения, а работает только по наполняемости. Техническое состояние маршруток не всегда идеальное.

Согласно информации, полученной в агентстве «Точикстандарт», функционирующие микроавтобусы «Газель» и Mercedes-Benz Sprinter в большинстве своем в нарушение предписаний действующего в РТ стандарта (Правила ЕЭК ООН №52; ГОСТ 28345-89) оснащены дополнительными посадочными местами за счет сужения расстояний между креслами. Сюда же можно отнести посадку водителями «старексов» четырех пассажиров в каждый ряд вместо трех и установление дополнительного ряда.

Asia-Plus «Старексы» не предназначены для использования в качестве общественного транспорта. Это многоместный транспорт, однако, не подходящий для извоза пассажиров – там всего 7 мест и одна дверь, что крайне неудобно для пассажиров»

Власти недовольны маршрутками, потому что не могут подсчитать их прибыли.

- Одна из главных проблем - маршрутки работают «в серую», в них не действуют проездные карты, - говорит источник в транспортном секторе столичной мэрии. - Количество выручаемых от пассажиров денег никем не контролируется.

Будет закуплено еще 100 автобусов

На данный момент «Старексы» уже убрали с маршрутов №13, №46, №25, №28, №8, №2. Их водители не останутся без работы, они будут осуществлять извоз пассажиров на линиях пригородных районов. Им дали срок до 1 мая, чтобы все «Старексы» убрать с городских дорог и перевести их на пригородные транспортные линии.

По словам источника, на данный момент в городе для извоза запущено более 200 новых автобусов. Возить пассажиров также будут микроавтобусы марки Mercedes-Benz Sprinter. Однако до конца года и их уберут с городских улиц.

- Для Душанбе закуплены еще 100 новых автобусов, в скором времени они тоже будут курсировать на транспортных линиях Душанбе. Сейчас в городе извоз осуществляют более 2 тыс. микроавтобусов. До конца года мы намерены заменить их из расчета 8 к 1 - то есть мы заменяем 8 микроавтобусов на один автобус или троллейбус, - сказал источник.

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Он также подчеркнул, что цель данных изменений - снижение транспортного потока и пробок в городе.

- Кроме этого, «Старексы» не предназначены для использования в качестве общественного транспорта. Это многоместный транспорт, однако не подходящий для извоза пассажиров – там всего 7 мест и одна дверь, что крайне неудобно для пассажиров. А автобус - это общественный транспорт, который предназначен для перевозки достаточно большого количества пассажиров единовременно. И для людей с ограниченными возможностями удобно, - сказал он.

Тем временем с первого апреля на общественном транспорте города Душанбе действует единая карта Cityсard. На данный момент валидаторы установлены в 285 троллейбусах и автобусах, курсирующих по столице.

У водителей своя правда

У водителей маршруток иное отношение к ситуации.

- После установления запрета на перегруз нас контролировали и с «Наклиётхадамотрасон», и с автобаз, и ГАИ, - говорит водитель минивэна Сайфулло. - 25 апреля нас обязали более не выходить на работу. Я работал на одной из линий общественного транспорта на своем «Старексе»; чтобы получить «право» ездить по этому маршруту, выложил 1,5 тысячи сомони автопредприятию, кроме этого ежемесячно я делаю взнос автобазе, плачу налоги и т.д. В общем у меня уходит 562 сомони в месяц. Плюс к этому - чтобы заправить 10 литров солярки, мне нужно выложить 75 сомони; этого мне хватит, чтобы сделать три круга туда-обратно.

Что касается перевода водителей маршруток на пригородные маршруты, то, по словам, Сайфулло, здесь они зарабатывать не смогут.

- 26 апреля водителей перекинули на маршрут №47 (Караболо – поселок Айни). Если вычесть мои расходы на заправку за эти три круга, я заработал 15 сомони. Это без учета износа машины и расходных материалов. На этой линии практически нет пассажиропотока. Люди едут из поселка в столицу, но в обратном направлении мы вынуждены ехать пустыми, – говорит он.

Сайфулло отмечает, что цены на «Старексы» уже резко упали. Средняя цена на двухрядный - 8-9 тыс. сомони. А вот трехрядный - в среднем 12-15 тыс. сомони.

- Помните, была ситуация с запретом «тангемок», их практически не осталось в Душанбе. Автовладельцы продали их в другие регионы страны, и там они курсируют как маршрутки. Например, в Хороге или Бохтаре. Так произойдет и с нынешними маршрутками. На фоне безработицы для людей, обладающих водительским удостоверением, работа водителем маршрутки - это единственная альтернатива трудовой миграции.

Вместе с тем

Агентство труда и занятости населения Минтруда на своем сайте сообщает, что столичное управление агентства провело ярмарку вакансий, где было предложено 1881 вакантное рабочее место, и всего 51 человек заинтересовался ими.

Если верить приводимой столичной мэрией информации, что в Душанбе сейчас работает 2 тыс. микроавтобусов, и если они будут замены из расчета 8 к 1, то взамен маршруток появятся 250 автобусов. Предположим, что у 250 водителей появится работа.

А вот что делать остальным 1750 водителям маршруток?..

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