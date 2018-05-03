Таджикские геологи получили предварительные результаты в ходе поисково-оценочных работ на площади россыпи полезных минералов Башгумбез. Расположенная на востоке страны площадь рассыпного проявления титана содержит большие запасы монацита, ильменита, циркона.

Поисково-оценочные работы на площади Башгумбез, расположенной на территории Мургабского района ГБАО, проводятся Памирской геологоразведочной экспедицией (ПГЭ) с 2016 года, сообщает Главное управление геологии при правительстве РТ.

По словам ведущего геолога отдела ПГЭ Рахима Рамазонова, еще в 1955 году на этой площади проводились соответствующие работы, в результате которых было заявлено о содержании следующих минералов: монацит - от 159,4 до 239,4 г/м3, циркон - от 13,5 до 138 г/м3 и ильменит - от 115 до 889 г/м3. Подсчитаны прогнозные ресурсы только монацита в количестве около 113 тысячи тонн.

Рамазанов отмечает, что в 2016 году начались поисково-оценочные работы на первом участке проявления россыпного титана Башгумбез, которые должны быть завершены до 2021 года.

По его словам, результаты двухлетнего минералогического анализа показывают содержание полезных минералов: ильменита - от 43% до 86% (в среднем 65,08%), монацита - от 13 до 56% (в среднем 34%); циркона - от 45% до 100% (в среднем 94,15%).

«Предварительно можно сделать заключение об обнадеживающих результатах», - говорит он.

Геолог заключает, что результаты, полученные в 1956 году, подтверждаются, и отмечает необходимость дальнейшего изучения россыпи полезных минералов Башгумбеза.

Площадь Башгумбез фото с сайта Главного управления геологии при правительстве РТ

Для значимости россыпей Башгумбеза он сравнивает полученные на этой площади результаты с содержанием зарубежных месторождений монацита, ильменита и циркона.

«В результате проведения исследовательских работ на проявлении Янданука, расположенного на территории западного округа штата Южной Австралии, выявлена богатая россыпь протяженностью 4 км, шириною 600-1000м и мощностью россыпных песков 4-20м. В россыпных песках содержание монацита составляет 15,1%, циркона 13,1% и илменита 59,6%. В одном из крупнейших месторождений в Кампусе (Австралия) в составе рудных песков содержание полезных минералов составляет – илменит 12%, циркон 30,5%, рутил 55%», - подчеркивает Рамазонов.

Геолог отмечает, что содержание полезных минералов первого участка россыпи Башгумбеза превосходит запасы обеих этих месторождений.

Рамазонов подчеркивает, что полученные на Башгумбезе данные являются предварительными, окончательные результаты будут получены по итогам поисково-оценочных работ.

Справка:

Ильменит (титанистый железняк) являются ценной рудой для получения титана и его производных.

Монацит является рудой редкоземельных элементов и тория. Радиоактивен из-за содержания тория и урана.

Циркон - это высококачественный самоцвет, натуральный камень, который за его характеристики (удивительные преломляющие свойства) часто именуют «младшим братом» алмаза. Название камня произошло от немецкого Zirkon, которое, в свою очередь, имеет в своих истоках персидское «заргун», что означает «золотистый». Такое имя камень получил из-за своего распространенного притягательного медового цвета.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus