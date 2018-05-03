Суд по делу выходцев из Узбекистана, обвиненных в США в причастности к терроризму.

Узбекистанец Бахтиёр Джумаев признан виновным в оказании финансовой помощи запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировке «Союз исламского джихада» (СИД) и попытке к ней присоединиться. Федеральный суд США принял такое решение в понедельник, 30 апреля, сообщает газета The Denver Post, на которую ссылается ИА Фергана.

Помощник прокурора США Грегори Холлоуэй заявил в суде, что Федеральное бюро расследований в 2012 года добилось от Джумаева признательных показаний в финансировании террористов. Адвокат узбекистанца Дэвид Бэрри Савиц утверждал, что переведенные его подзащитным $300 были выплатой долга другу, а ложные показания его ФБР добыты, потому что его подзащитный устал после дежурства на кладбище, был напуган задержанием и чувствовал себя загнанным в ловушку. По обвинению в участии в СИД под арестом также содержится узбекистанец Джамшид Мухтаров, задержанный в январе 2012 года в Чикаго. По данным ФБР, Джумаев является другом Мухторова и именно ему перевел средства для террористической деятельности.

Группировка СИД, известная также как «Иттихад исламского джихада», «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (под последним названием входит в список организацией, признанных в России террористическими) — исламская боевая организация, базирующаяся в Вазиристане, самопровозглашенном и непризнанном государстве в Афганистане и Пакистане. Она известна взрывами в Узбекистане, Афганистане и попытками организовать теракты в Германии.

Приговор Бахтиёру Джумаеву будет вынесен 18 июля. Он был задержан в марте 2012 года в городе Филадельфия и пополнил ряд узбекистанцев, которых судят или уже осудили за терроризм в США.

Так, беженец из Узбекистана дальнобойщик Фазлиддин Курбанов в 2015 году был признан виновным в заговоре, обеспечившем материальную поддержку Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), и закупке материалов для изготовления бомб с целью совершения террористической атаки на американской земле и в январе 2016 года приговорен к 25 годам лишения свободы. В ноябре 2017 года американский суд приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина Узбекистана Абдурасула Джурабоева. Другой узбекистанец Сайфулло Саипов, обвиняемый в наезде на людей в Нью-Йорке, в январе 2018 года согласился признать свою вину, чтобы избежать смертной казни. В результате наезда Саипова восемь человек погибли и 12 получили ранения.

Согласно подсчетам экспертной группы Soufan Center, на стороне «Исламского государства» воюют около девяти тысяч выходцев из стран бывшего СССР, в том числе более полутора тысяч узбекских граждан.

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