Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Аслов встретился 2 мая в Душанбе с заместителем министра иностранных дел Омана Мухаммадом аль-Зарафи, сообщается на сайте МИД РТ.

Встреча состоялась на полях Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», которая открывается сегодня в Душанбе.

В ходе встречи стороны выразили искреннюю заинтересованность в укреплении и расширении двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торгово-культурной и гуманитарной сферах.



В то же время было подчеркнуто, что в целях эффективного участия предусмотрено регулирование обмена биржами на разных уровнях и сотрудничество дипломатических миссий двух стран.



Стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, туризма и подчеркнули необходимость укрепления договорно- правовой базы между двумя странами, - отметили в пресс-службе.