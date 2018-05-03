Звезда таджикской эстрады Шабнам Сурайё, выступившая на днях на фольклорном фестивале "Байсун бахори" в Узбекистане, поблагодарила соседей за теплый прием в своем Instagram.

"Спасибо Узбекистану за теплый прием и гостеприимство. Была очень рада в очередной раз побывать у вас", — написала певица.

Asia-Plus

Напомним, Шабнам Сурайё и танцевальный ансамбль «Падида» своим выступлениями привели в восторг участников фестиваля «Бойсун бахори», который прошел в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана 28-29 апреля.

Мы побывали на этом фестивале и сделали фоторепортаж. Посмотреть, как проходил фестиваль, можно тут.