На снимке – актер Ашурмад Гуломов в роли Соляника из спектакля «Рядовые».

В канун Дня Победы вот уже восьмой год подряд на сцене государственного Молодежного театра имени Махмуджона Вохидова идет спектакль «Рядовые» по знаменитой пьесе Алексея Дударева.

Театральные критики дали хорошую оценку спектаклю, поставленному на таджикской сцене, отмечая, что это лучший спектакль последнего десятилетия в Таджикистане на тему событий Великой отечественной войны.

О процессе создания спектакля и самой постановке своими впечатлениями с «АП» поделился театровед Мухаммадулло Табари.

Впервые спектакль «Рядовые» был показан труппой Молодежного театра в 2010 году, когда в честь 65-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в Худжанде был проведен тематический театральный фестиваль, что является весьма редкостным событием в культурной жизни республики последних лет.

Перевел пьесу Алексея Дударева и поставил на сцене актер этого театра и начинающий режиссер Нозим Меликов.

«Рядовые» Меликова – это не иллюстрация войны, не показ ее бесконечных ужасов, а исследование поведения человека на прочность в этом труднейшем экзамене жизни.

В спектакле глубоко и своеобразно ставится проблема гуманизма. В нем на материале о войне трактуются серьезные этические и моральные проблемы.

Особое внимание в спектакле уделено тем сторонам характера людей, которые до этого обходили наши театры. Спектакль «Рядовые» подчеркивает обыденные черты характера человека, особенно ярко проявляющиеся во время труднейших испытаний, их взаимопонимание и взаимоотношения.

Художник-постановщик спектакля Хуршед Пиров, разделяя идею режиссера, строит сценическое пространство спектакля так, что все конструкции постоянно находятся в движении. В течение всего спектакля их переставляют и перемещают по сцене.

Свой душераздирающий монолог Дервоед, которого сыграл Абдулмуъмин Шарифи, произносит у стен разрушенного дома с открытыми окнами, которые подразумевают вечность. В разрушенном храме мы видим исповедующегося Соляника (Ашурмад Гуломов). Актер Сухроб Джанжолов в спектакле ассоциируется с одиноким, сломанным столпом. По сцене театра все время, на протяжении всего спектакля, то и дело носятся выстраданные и измученные войной герои - со своей тяжелой ношей на плечах, и долей, выпавшей на их плечи.

Мужественный и преданный Дугин в исполнении Бунёда Комилова, искренний и простодушный Пятнышка (Диловар Неъматов), измученная, но не сломленная Люся (Шогуна Давлатбекова), мудрая и стойкая пожилая женщина (Асалбегим Саодатова) запоминаются зрителям надолго.

В спектакле психологическая оправданность и острый конфликт произведения добиваются не достоверностью показа военной обстановки, а меткими наблюдениями характера людей.

Нозим Меликов, не игнорируя сильные стороны пьесы, старается заострить внимание и на ее слабые стороны. Бойцы советской армии, оказавшиеся в тяжелой военной обстановке, показаны с психологическим углублением. Судьба героев спектакля складывается по-разному, почти все они не сразу осознают себя бойцами. Они, прожившие в начале войны мирную жизнь, просто не были готовы к такому ходу событий. Первые встречи с врагом для них были самыми страшными, но они находят в себе силы противостоять врагу…

Такова судьба героев, которых сыграли Шарифи, Джанжолов, Гуломов, Неъматов. Даже в самые тяжелые моменты жизни героев, зрителей не покидает уверенность в их победе над врагом.

В спектакле не показаны сцены прямого столкновения наших солдат с врагом, но, тем не менее, через некоторые абстрактные приемы становится ясно, что они имеют дело с фашистами.

Спектакль может поразить зрителей достоверной передачей событий того времени. Недаром эту постановку считают самой лучшей по данной тематике. Этому достижению театра способствовала концентрация лучших творческих сил и энтузиазм молодых актеров, а также мастерство самого режиссера.

Тем, кто не смотрел еще этот спектакль, следует его посмотреть в эти дни, когда традиционно он демонстрируется в театре накануне и в сам день Победы. Особенно актуальна его тематика для патриотического воспитания подрастающего поколения.

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