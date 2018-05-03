Число иностранных граждан, получивших российское гражданство, за последние пять лет (с 2012 по 2017 год) увеличилось почти втрое — с 95.737 до 257.822 человек, сообщает Russia Today со ссылкой на данные МВД России.

Как рассказали в ведомстве, рост произошёл в основном за счёт приезжих с Украины, из Казахстана, Таджикистана, Армении и Узбекистана.

Количество украинцев, которые решили стать гражданами России, за последние пять лет увеличилось почти в семь раз. Они в прошлом году получили больше всего российских паспортов — 85.119 человек, в то время как в 2012 году российское гражданство было предоставлено 12.803 украинцам, и они занимали тогда четвёртую строчку среди получающих российское гражданство.

На втором месте в прошлом году оказались выходцы из Казахстана — 40 718 человек. За пять лет их число возросло почти в три раза (в 2012-м казахстанцам было выдано 14 585 паспортов).

Во столько же раз увеличилось количество паспортов, выдаваемых переселенцам из Таджикистана (в 2017 году — 29 039 документов против 9773 в 2012-м).

Также в пятёрку стран, выходцы из которых чаще других получают российское гражданство, вошли Армения (2017 год — 25 144 человека, 2012 год — 13 176) и Узбекистан (2017 год — 23 334 человека, 2012 год — 13 409).

По данным Управления по вопросам миграции МВД РФ, в первом квартале текущего года гражданство России приобрели 61.189 иностранцев (за аналогичный период прошлого года (АППГ) — 58.862). За три первых месяца на миграционный учет поставлен 3.186.461 иностранный гражданин (за АППГ — 2.844.614 человек).

Получить российское гражданство иностранцы могут в общем или упрощённом порядке. Первый подразумевает, что сначала мигранту необходимо оформить разрешение на временное проживание. Срок его действия составляет три года. После этого можно запросить вид на жительство, который выдаётся на пять лет, затем иностранец вправе подать документы на получение российского паспорта.

Каждый год правительство определяет размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России. В 2017 году её размер составил 110 880 разрешений (пятью годами ранее этот показатель был немного меньше — 105 807).

Упрощённый же порядок даёт возможность сократить срок получения гражданства до одного года и менее. Им могут воспользоваться, например, иностранцы, состоящие в браке с гражданами РФ.

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