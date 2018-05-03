2 Гран-при и 10 дипломов получили таджикские полиграфисты на 3 Евразийской книжной выставке “Eurazian Book Fair–2018” в Астане.

На 3 Евразийской книжной выставке “Eurazian Book Fair–2018” в Астане Таджикистан представили писатель Ато Хамдам, директор ООО “Ношир” Мухсинджон Исобоев и директор “Китоб” Сироджиддин Икроми. А издательскую продукцию страны представили Главная научная редакция Таджикской национальной энциклопедии, издательства “Ирфон”, “Ношир” и “Эр-граф”.

Продукция таджикских полиграфистов вызвала особый интерес и у жюри, и у зрителей, сообщает Минкультуры РТ.

Фото Минкультуры РТ

Так, в номинации “Культура и искусство” Дипломом первой степени удостоили двухтомник “Энциклопедия культуры таджикского народа”, а редакция Таджикской национальной энциклопедии и издательство получили Гран-при за книгу “Энциклопедия для детей и подростков”. Писатель Ато Хамдам был награжден специальным Дипломом за книгу “Спитамен”.

В рамках выставки прошли вечера дружбы, научные конференции, презентации книжных новинок.

Всего в выставке приняли участие представители 150 издательств из 20 стран мира.

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