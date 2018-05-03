К таким действиям их после поражения на выборах премьер-министра страны призвал Никол Пашинян. В протестах участвуют сотни человек по всей Армении. Демонстранты уже перекрыли железную дорогу между Ереваном и Гюмри, передает РБК.

Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, после того как парламент страны не избрал его на должность премьер-министра, возобновили протесты. К этому накануне их призвал сам Пашинян. Прямую трансляцию из Еревана ведет портал 1in.am. В акциях по всему городу участвуют сотни людей, передает корреспондент РБК.

Демонстранты перекрывают дороги, в том числе к ереванскому аэропорту Звартноц. На подъездах к нему, согласно трансляции 1in.am, уже скопились автомобили. Движение в городе осложнено, на некоторых улицах — перекрыто. Протестующие с флагами маршируют прямо по проезжей части. Некоторые встречающиеся им машины сигналят в знак поддержки, другие водители пытаются объезжать пикет. На дорогах демонстранты устанавливают мусорные баки.

В 8:30 мск, согласно сообщению портала news.am, в Ереване был полностью перекрыт центр города, а также дороги, связывающие центр с окраинами. Люди с чемоданами пешком идут в аэропорт.

1 /8

«Все заблокировано. Дорогу в аэропорт тоже заблокировали», — рассказал РБК один из участников забастовки Артур Колян. Блокировать дороги в городе, по его словам, протестующие начали, как и призывал Пашинян, с 8:15 по местному времени (7:15 мск).​ В Гюмри, как уточнил собеседник РБК, главные дороги также перекрыты протестующими.



Помимо этого заблокирована также железнодорожная станция возле поселка Каракерт в 50 км от Еревана, рассказал РБК один из участников акции Варужан Колян. Перекрыта также железная дорога между Ереваном и Гюмри. Аэропорт Еревана пока работает в обычном режиме, пишет news.am. К заблокировавшим путь к нему, как сообщил РБК участник протеста Артур Колян, присоединились около 20 сотрудников аэропорта. Всего протестующих у аэропорта Звартноц, по его оценкам, около 800. Демонстранты скандируют: «Свобода!» В администрации аэропорта Звартноц РБК заявили, что пока не располагают информацией о том, сколько сотрудников воздушной гавани присоединились к протестам.

Таким образом лидер оппозиции и его сторонники выражают протест правящей в стране Республиканской партии и парламенту Армении, который на специальном заседании по случаю выборов временного премьер-министра 1 мая не поддержал кандидатуру Пашиняна. За лидера протестного движения тогда проголосовали 45 депутатов, против высказались 56.

«Завтра будет объявлена забастовка, и забастовка будет по всей стране», — объявил, реагируя на это в ходе выступления на митинге на ереванской площади Республики, в тот же день Никол Пашинян. «С 8:15 [по местному времени] все улицы и железные дороги республики блокируются», — заявил также он, заметив, что требованиями протестующих к армянскому парламенту будет «признать победу народа и избрать премьером кандидата народа».



При неудачной попытке выбрать премьера, согласно Конституции Армении, через неделю в парламенте проводится еще одно голосование. Если премьера не удастся избрать во второй раз, парламент распускается, а временным главой кабинета министров останется исполняющий обязанности главы правительства Армении, в настоящий момент эту должность занимает Карен Карапетян.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus