Основатель и глава Facebook объявил об открытии при социальной сети собственной службы знакомств, которая заработает уже в ближайшее время. Заявление обрушило акции крупных игроков рынка онлайн-знакомств, передает РБК.

Facebook планирует выйти на рынок онлайн-знакомств и организовать собственную службу для одиноких людей, заявил на конференции для разработчиков F8 Facebook глава компании Марк Цукерберг. Это заявление обрушило акции крупных игроков рынка онлайн-знакомств.

«В Facebook есть 200 миллионов человек, которые причисляют себя к одиноким, поэтому очевидно, что здесь что-то можно сделать», — сказал Цукерберг. По его словам, организация службы знакомств будет естественным шагом для компании, которая является площадкой для общения людей в интернете. Он также уточнил, что новые возможности предназначены для людей, которые ищут «серьезных отношений» и станут доступны уже в ближайшее время. ​

После заявления главы Facebook акции компании Match Group Inc, которая владеет и управляет онлайн сервисами и приложениями для знакомств, в том числе Tinder, рухнули почти на 23% с $47,2 до $36,7 (данные investing.com).​

Акции Sparks Networks, владелец JDate и ChristianMingle, упали на 7,3%.

Среди анонсированных новинок Facebook Цукерберг назвал также функцию очистки истории посещений для Facebook, а также расширенные возможности для создателей групп.

По мнению аналитика Atlantic Equities Джеймса Корделла, открытие службы знакомств может увеличить время, которое пользователи проводят на Facebook и стать «большой проблемой» для конкурентов, таких как Match Group Inc. «Но первоначальная функциональность выглядит относительно простой по сравнению с теми, которые предлагают сервисы Match, поэтому влияние Facebook на рынок знакомств будет зависеть от того, насколько хорошо он проявит себя в этой области», — сказал Корделл.

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