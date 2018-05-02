Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал с завтрашнего дня начать тотальные протестные акции по всей республике.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов, при необходимых 53 голосов, передает "Новости-Армения".

"Завтра с 8:15-ти утра будут заблокированы все дороги, магистрали, в том числе, межгосударственные, метрополитен, аэропорты, железные дороги - вся коммуникация, все, что может быть заблокировано", - заявил Пашинян на митинге в Ереване.

Он призвал также объявить тотальную забастовку в образовательных учреждениях и в других ведомствах. Лидер оппозиции сообщил также, что завтра вечером в 19:00 на площади Республики состоится очередной митинг.

По его словам, переговоры вокруг внутриполитической ситуации могут проходить только о сдаче власти Республиканской партией Армении.

"Никакого отступления не будет. Мы будем продолжать освобождение Армении сантиметр за сантиметром...Наша победа зафиксировала рождение новой Армении, где вся власть принадлежит народу”, - заявил он.

Пашинян призвал сотрудников сил правопорядка присоединиться к протестным массам. Он также поблагодарил фракции блока "Царукян", АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Елк" за поддержку своей кандидатуры в парламенте.

"Сегодня фракция Республиканской партии Армении проявила свою провокационную сущность. Они хотели, чтобы кандидат от народа пошел на провокации и вышел из себя. Но не получилось", - сказал он, заявив, что правящая партия будет вынуждена признать выбор единственного кандидата от народа.

Согласно Конституции Армении, в случае неизбрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы главы правительства. Право на участие в выборах имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Собрание распускается.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

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