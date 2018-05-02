Турецкие геологи совместно с узбекистанскими коллегами проведут разведку трех месторождений на территории Узбекистана. Соглашение об этом было подписано главами двух стран в ходе завершившегося сегодня государственного визита в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на республиканский Госкомгеологии.

Отмечается, что на площадях Хуроб в Джизакской области и Айдым-Джетымтау в Навоийской области работы будут сосредоточены на поиске и дальнейшей добыче золота. В настоящий момент запасы на указанных месторождениях не изучены. Также турецкие геологи помогут коллегам освоить Сарытауское рудное поле (Навоийская область). Здесь, согласно прогнозным показателям узбекской стороны, расположены залежи вольфрама – 740 тысяч тонн, молибдена – 24 тысячи тонн и золота – 75,2 тонны. Проведение работ рассчитано на три года, за это время Турция инвестирует в проект $5 млн.

В рамках визита Эрдогана в Узбекистан состоялся бизнес-форум, в ходе которого было заключено сразу несколько заемных договоров между банками. Турецкий «Эксимбанк» предоставил $24 млн банку «Асака», $26 млн – «Узпромстройбанку» и $250 млн – Национальному банку Узбекистана. Кредитные организации смогут использовать средства для финансирования инвестиционных проектов с участием турецких поставщиков и подрядчиков.

Кроме того, Узбекистан и Турция заключили соглашение о защите прав трудовых мигрантов и членов их семей. Документ был подписан профильными министерствами обеих стран, передает ИА "Фергана". Ранее сообщалось, что агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкая компания Тayga group договорились об организованной отправке мигрантов в Турцию. Отметим, что, по данным министерства труда и социальной защиты Турции, за 2017 год рабочие визы получили 2465 мигрантов из Узбекистана.

Государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан проходил 30 апреля – 1 мая. В Ташкенте главы государств подписали 25 документов по сотрудничеству в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах. В столичном «Узэкспоцентре» бизнесмены двух государств заключили соглашения на сумму $3 млрд.

Второй день визита Эрдоган и Мирзиёев провели в Бухаре. Политики осмотрели памятники древней культуры – мавзолей Накшбанди, крепость Арк, комплекс Пойи Калян, посетили выставку изделий златошвейного, ювелирного дела, ковроткачества, вышивки, гончарного ремесла. Затем из бухарского аэропорта самолет президента Турции вылетел в Южную Корею.

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