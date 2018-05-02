Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» добился гостевой победы над туркменским «Ахалом» (1:0) в рамках пятого тура группового этапа Кубка АФК-2018. Автором единственного и победного мяча душанбинцев стал Фатхулло Фатхуллоев, отличившийся на 52-й минуте встречи.

Матч проходил 1 мая на стадионе «Ашхабад» (Ашхабад, Туркменистан) и за игрой наблюдали около 18, 5 тыс. зрителей.

Капитан «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоев, чей единственный гол принес чемпиону Таджикистана победу над туркменским «Ахалом» был признан лучшим игроком встречи.

Одержав четвертую победу в групповом этапе Кубка АФК, «Истиклол» с тринадцатью набранными очками закрепился на первой строчке в турнирной таблице группы «D». В случае если сегодня, 2 мая, туркменский «Алтын Асыр» в домашним матчем против кыргызского «Алая» допустит осечку, то «Истиклол» досрочно выйдет в следующий раунд турнира.

Если же «Алтын Асыра» в сегодняшней встрече одержит победу, то победитель группы определится в заключительном туре 16 мая.

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