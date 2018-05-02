В Мангистауской области на юго-западе Казахстана сегодня состоялось открытие первой солнечной электростанции, не имеющей аналогов в республике, сообщает ИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима (главы) Мангистауской области.

Солнечная электростанция построена в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 га. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге ($3,6 млн). Он профинансирован за счет Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Мощность электростанции — 2 МВт, что позволит вырабатывать 3500 кВт/часов в год. Для ее работы установили более 8000 солнечных панелей в 39 рядов. Панели произведены в Казахстане из отечественного кремния. Новый объект обеспечит экологически чистой электроэнергией около 300 домов.

Кроме того, сегодня же был дан старт строительству опреснительного завода в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области. Предприятие мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки будет построено по механизму государственно-частного партнерства. Стоимость проекта 39 млрд тенге ($119 млн). Завершить строительство планируют к 2020 году.

В начале апреля стало известно, что в соседнем Узбекистане солнечную электростанцию построит один из ведущих строителей Южной Кореи Hyundai Engineering and Construction, сообщает ИА "Фергана". Стоимость проекта оценивается в $540 млн. 450-мегаваттная электростанция с комбинированным циклом будет построена в Навои. На реализацию проекта потребуется 38 месяцев. В марте 2018 года сообщалось, что в Узбекистане планируют построить пять солнечных электростанций на общую сумму $1,88 млрд.

Первая солнечная электростанция в Узбекистане заработала в декабре 2014 года в Наманганской области. Она обеспечивает электричеством 14 домов. В 2016 году началась эксплуатация мобильной автономной солнечной электростанции мощностью 1,2 МВт в Бухарской области. С 2013 года продолжается строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus