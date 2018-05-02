Прошло два с половиной месяца с начала запрета на ввоз в Таджикистан автотранспорта старше 13 лет. Вопрос с уже ввезенными автомобилями до сих пор остается нерешенным.

В конце января было принято постановление правительства Таджикистана №41 «О запрете ввоза автомобильных транспортных средств выпуска до 2005 года на территорию РТ». Согласно которому запрет на ввоз этих автомобилей начал действовать с 15 февраля этого года.

Мы ранее писали о ситуации со скопившимися на терминалах и складах-стоянках временного хранения согдийской таможни более 1300 автомашин, владельцы которых «опоздали» на пару недель до дня запрета.

Мы связались с этими автовладельцами, они указывают, что ситуация не изменилась.

"Машины стоят. Каждый из автовладельцев исправно за ежедневное нахождение каждого ввезенного автомобиля на складах временного хранения Таможенной службы выплачивает по 10 сомони. Таможенники нам никак не комментируют ситуацию. А лишь повторяют снова и снова: «ситуация не изменится пока на уровне правительства не будет принято решение об отмене январского постановления или изменении сроков». Но что делать нам? Почему мы остаемся неуслышанными?", – вопрошает один из согдийских авто-предпринимателей.

За комментариями мы обратились к первому заместителю начальника Регионального управления таможенной службы по Согдийской области Султону Эрбоеву, но разговаривать с нами он не стал: «Никаких комментариев не дам», - заявил Эрбобоев

Источник в Региональном управлении таможенной службы по Согду на условиях анонимности подтвердил, что завезенные автомашины продолжают оставаться на стоянках.

"Максимальный срок хранения на склад-стоянке таможенного поста по оформлению подакцизных товаров составляет два месяца. Руководство Таможенной службы проинформировано о сложившейся ситуации. На данный момент в адрес Регионального управления таможенной службы по Согдийской области распоряжения по данному вопросу не поступало", - сказал источник.

Напомним, две недели назад (16 апреля) на наш письменный запрос в Таможенной службе РТ ответили, что решение вопроса не в их компетенции, и постановление правительства может быть отменено только после принятия соответствующего нормативно-правового акта. Опять же правительством страны.

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