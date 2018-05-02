В 2017 году Узбекистан реально посетило порядка 200 тысяч иностранных туристов. Об этом в рамках проекта «Кабинет» на странице президента республики Шавката Мирзиёева в Facebook рассказал председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов, передает ИА "Фергана".

По данным Госкомтуризма, в прошлом году Узбекистан посетили свыше 2,5 млн туристов, что на 24,3% превышает показатели предыдущего года. Однако, как отметил чиновник, подсчеты проведены по методологии Всемирной туристской организации, где учитываются все люди, въехавшие на территорию республики. При этом, около 70-80% визитеров не являются туристами в полном значении этого слова — они навещают родственников, приезжают по делам на один-два дня, не бронируют места в гостиницах и не тратят деньги на сувениры.

Абдухакимов заявил, что нужно разделять туристов и визитеров. В прошлом году ведомство насчитало всего 200 тысяч иностранцев, принесших доход в индустрию. В планах Госкомтуризма в этом году увеличить цифру до 350 тысяч, а к 2020 году довести ее до 500 тысяч. Оперирование реальной статистикой позволит более грамотно рассчитать прогнозы по инвестициям в отрасль и траты на туристическую инфраструктуру.

Чиновник рассказал о проблемах в индустрии — перегрузке транспорта и нехватке отелей. В этой связи Госкомтуризм разработал предоставить льготы для игроков гостиничного бизнеса. В частности, власти планируют предоставить возможность отдавать земельный участок, взятый под строительство отеля, в частную собственность. Также субъектам предпринимательства могут разрешить ввозить без уплаты таможенных пошлин стройматериалы, гостиничное оборудование и мебель. Учитывая опыт Турции, в Узбекистане будут возмещать часть затрат на строительство отеля за счет государства. Инициативы прописаны в новой редакции закона «О туризме» и будут предоставлены на обсуждение правительства.

Кроме того, в Узбекистане решают проблемы с предоставлением облегченного режима регистрации иностранцев, рассматривается вариант внедрения электронной визы. Хотя ранее в этом направлении был принят ряд решений. В частности, был облегчен процесс получения визы для граждан 39 государств, не считая 13 стран, для граждан которых уже действовал упрощенный порядок. В декабре 2017 года в Узбекистане были введены единая туристическая виза, срок которой составляет 30 дней, и краткосрочная — для транзитных пассажиров.

Абдухакимов отметил и другие действия, направленные на увеличение туристического потока в страну. Например, иностранцам разрешили фотографировать и вести видеосъемку без ограничений. Также для туристов внедрена система реализации сим-карт без регистрации, появился сервис по аренде автомобилей и прочее.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил максимально облегчить посещение страны для иностранных туристов и превратить отрасль в круглогодичный источник доходов. «Турист должен путешествовать, а не ходить по учреждениям органов внутренних дел. Если мы хотим создать рабочие места за счет туризма, необходимо не предъявлять туристу требования, а создавать условия для него», — заявил Мирзиёев, критикуя обязательную регистрацию туристов в течение трех дней с момента въезда в страну.

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