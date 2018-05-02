АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 Мая 2018 ГОДА

- В Гостинице Хаятт Ридженси в Душанбе состоится презентация вебсайта Ассоциации оценщиков РТ. Начало в 10:00.

- Агентство по статистике проводит семинар на тему «Новая рыночная информационная система "Таджстат" и её возможности". Начало в 9:00.

- В городском суде Душанбе состоится слушание по апелляции по делу смерти журналиста Галима Фасхутдинов. Начало в 10.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 Мая

1949 – В СССР состоялся первый телевизионный репортаж футбольного матча со стадиона «Динамо».

1946 – В столице Таджикистана открылся стадион «Динамо».

2001 – В Душанбе прошло 11–е совещание Совета министров государств–участников Организации экономического сотрудничества (ЭКО).

2014 - В Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и развитию

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 Мая

1903-1978 – Родился первый таджикской профессиональный кинорежиссер, основатель Душанбинской и Ташкентской киностудий, Народный артист СССР, Герой Социалистического труда Камиль Ярматов.

1911-1977 – Родился Народный поэт Таджикистана, Герой Социалистического труда, Герой Таджикистана, Лауреат Ленинской премии, председатель Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки Мирзо Турсун-заде.

1915-1974 – Родился ученый–филолог, Заслуженный деятель науки Таджикистана Носирджон Масуми.

1928-2001 – Родился академик, государственный деятель Акбар Махсумов.

1947 – Родился Максуд Икромов, Депутат Верховного Совета РТ двух созывов (погиб 23 декабря 1997 года).

1958 – Родился журналист Алихон Зарифи.

1963-2002 – Родился журналист, певец Лидуш Хабиб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500 м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, по ЗГБАО в отдельных районах кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 19-21 тепла.