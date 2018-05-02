Презентация нового совместного проекта ЕС в Таджикистане «Продвижение социальных перемен и инклюзивного профессионального образования» пройдет 4 мая в Душанбе.

Этот проект 1 апреля в Таджикистане запустило представительство Института по международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных университетов (DVV International). Проект финансируется Европейским Союзом (90%) и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (10%) и направлен на поддержку структур и политики инклюзивного профессионального образования, придавая первостепенное значение потребностям молодых людей с инвалидностью.

Во время мероприятия, посвященного открытию проекта, будут представлены проектные цели и задачи широкой общественности, потенциальным заинтересованным сторонам, и специалистам, работающим с молодежью с инвалидностью, а также с их родителями. Предполагается, что на мероприятии примут участие не менее 30 представителей правительственных, негосударственных, международных организаций и СМИ.

Представительство DVV International и его партнерские организации будут работать над усилением прав людей с инвалидностью, улучшением национальной и местной среды для инклюзивного профессионального образования и обеспечат лучший доступ к качественным профессиональным и неформальным образовательным услугам для молодых людей с инвалидностью в трёх пилотных городах: Рашт, Пенджикент и Душанбе. Этот опыт впоследствии может быть использован для улучшения доступности по всей стране.

2,5-летний проект будет продвигать инклюзивное образование, и повышать осведомленность о правах людей с инвалидностью, например, через публикации и общественные мероприятия.

Совместно с ОО «Ассоциация образования взрослых Таджикистана» и ОО «Лига женщин-инвалидов «Иштирок» DVV International разработает и предложит курсы профессиональной подготовки, которые, в особенности, адаптированы к потребностям людей с инвалидностью. Улучшение профессиональных навыков будет способствовать их интеграции в местный рынок труда. Участники также узнают, как сотрудничать в реализации своего права на образование с местными и национальными властями.

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