На грандиозном 13-дневном Чемпионате мира по джиу-джитсу «Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship», который завершился в Абу-Даби (ОАЭ), согдийские бойцы в своих возрастных и весовых категориях завоевали 4 золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

По словам тренера Абдуманнона Рахимова, в чемпионате приняли участие 13 юных борцов джиу-джитсу из Согдийской области – 5 школьников из города Бустон и 8 учащихся школ города Худжанда.

Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали Фотима Гадоева, Исмоил Турсункулов и Илёрхон Ахмедов из города Бустона, а также Мухаммадалии Сафиоллох из города Худжанда.

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«Ученица 5 класса средней школы №11 джамоата Палос города Бустона с учетом нынешнего чемпионата стала двухкратной чемпионкой этого турнира. Серебряными призерами чемпионата стали учащиеся школ города Худжанда - Эрадж Эминзода, Абдусалом Салимов и Амриддин Абдукабирзода, бронзу завоевал Исоев Ойбек из города Бустон. Также юные худжандские бойцы Шероз Ахмедов и Абдугафур Абдуллоев получили путевки на Чемпионат Азии, который состоится в июне этого года в Казахстане», - сообщил Рахимов.

Накануне победителей и призеров торжественно чествовали на площади у памятника Рудаки города Худжанда и в средней школе №11 джамоата Палос города Бустона представители местных администраций, управлений по делам молодежи и спорта области и города, одноклассники, учителя и тренеры, а также родители.

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