В ноябре 2017 года в Душанбе впервые открыла свое представительство узбекская компания «Узтрейд». О том, что предлагает торговый дом «Узтрейд Таджикистан» жителям нашей страны и какую роль он играет в развитии торговых отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, «АП» рассказал директор представительства Азизбек Якубов.

- Расскажите, в чем заключается деятельность компании «Узтрейд».

- Акционерное общество «Узтрейд» является коммерческой организацией при Министерстве внешней торговли Узбекистана.

Ключевой задачей компании является расширение экспортного потенциала через поддержу предпринимателей. На сегодня АО «Узтрейд» помогает в экспорте малым частным предприятиям, которые занимаются пшеницей, текстильной продукцией, в том числе хлопчатобумажными и швейно-трикотажными изделиями, электротехнической и кабельно-проводниковой продукцией, стройматериалами, бытовой химией и т.д.

Также компания занимается экспортом сырьевой продукции, меди и продукции ее переработки, редкоземельных и драгоценных металлов и так далее.

Компания «Узтрейд» ведет свою деятельность в 16 странах мира, в том числе в России, Индии, США, Казахстане и других.

- Позитивные перемены в отношениях между Таджикистаном и Узбекистаном позволили многим бизнес-структурам двух стран наладить сотрудничество. Открытие торгового дома «Узтрейд Таджикистан» – один из таких примеров. Чем он занимается в нашей стране?

- Действительно, за последний год в отношениях двух стран произошли большие перемены к лучшему. Достигнутые соглашения между странами в сфере экономики и торговли позволили многим бизнес-компаниям начать и развивать свою деятельность в соседней стране. И в этом плане «Узтрейд Таджикистан» является той компанией, которая не только занимается продвижением узбекской продукции в Таджикистане, но и помогает таджикским предпринимателям наладить свой бизнес в сотрудничестве с компаниями Узбекистана.

Открытие "Узтрейд" в Душанбе

- Что делает компания в этом направлении?

- Наш торговый дом знакомит таджикских покупателей и бизнесменов с широким ассортиментом товаров узбекских производителей – от электротехники и одежды до стройматериалов и продовольствия. Мы знакомим их и с самими производителями, оказываем маркетинговые и информационно-консалтинговые услуги, а также помогаем разрабатывать эффективные схемы финансирования экспортных сделок. Также наша компания планомерно поддерживает начинающих и действующих предпринимателей.

- Какая продукция сейчас представлена в торговом доме?

- Еще с момента открытия торгового дома, с ноября прошлого года, на базе торгового дома «Узтрейд Таджикистан» была открыта шоурум компании «Узтрейд», где была выставлена широкая номенклатура товаров узбекистанского производства, включающая в себя готовые текстильные изделия, продукцию сантехники, изделия из гипса, краски и эмульсии, трубы из ПВХ, напольные плинтусы и другие товары. Со стороны «Узтрейд» были подписаны экспортные контракты на поставку готовой продукции в адрес торгового дома на общую сумму 2,6 млн долларов.

В целом же номенклатуру экспорта составляют более 100 наименований продукции.

- Каковы планы вашей деятельности на ближайшее будущее?

- Мы и впредь намерены продолжать тесно сотрудничать с предпринимателями двух стран, представлять таджикистанцам большее количество наименований узбекской продукции, уделяя внимание качеству и доступности цены товаров.

Надеемся, что и впредь взаимоотношения между двумя братскими народами будут укрепляться и это, в свою очередь, поможет всестороннему развитию сотрудничества между странами по всем направлениям. Как говорят в народе, близкий сосед лучше дальнего родственника.

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