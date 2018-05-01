Панельная дискуссия в рамках международной конференции высокого уровня, посвящённой противодействию терроризму и предотвращению насильственного экстремизма.

3 мая в здании Национальной библиотеки Таджикистана ООН совместно с правительством Таджикистана проведет панельную дискуссию на тему «Поддержка ООН в предотвращении насильственного экстремизма: существующий опыт», говорится в релизе ПРООН.

Дискуссия является сопутствующим мероприятием в рамках международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и предотвращение насильственного экстремизма».

Она будет посвящена представлению опыта в поддержке предотвращения насильственного экстремизма и представлению инструментов, информационных ресурсов и подходов ООН, поддерживающих противодействие насильственному экстремизму.

Спикерами на конференции выступят менеджер Стамбульского Регионального Центра ПРООН Герд Трогеманн, глава Программ образования кластерного офиса ЮНЕСКО в Алматы Лина Бенете, Советник по вопросам управления, мира и безопасности ЮНИФЕМ Сабине Фрейзер, международный менеджер Программы Управления ООН по наркотикам и преступности в Средней Азии Вера Ткаченко.

В работе конференции ней примут участие представители правительства страны, высокопоставленные представители ООН, дипкорпуса и партнёров по развитию, организаций гражданского общества, исследовательских и научных учреждений, региональных и международных организаций.

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