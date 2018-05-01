Участники байк-фестиваля «Согдиана-2018» смогли оценить надежность и качество связи компании «МегаФон Таджикистан». Колонна из более 80 мотоциклистов, включающая байкеров из соседних республик, приехала в город Гулистон (Кайраккум), где 28-29 апреля прошел первый международный байк-фестиваль в Республике Таджикистан.

Гости из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана во время путешествия смогли протестировать качество работы сети оператора. Во время открытого концерта, посвященного старту нового мотосезона-2018, участники проекта были обеспечены высокоскоростным мобильным интернетом 4G. Каждый мог подключиться к сети «МегаФон Таджикистан» по Wi-Fi, чтобы делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими в социальных сетях в режиме онлайн.

Руководитель мотоклуба «Ирбис» Фарход Калонов поблагодарил «МегаФон Таджикистан» за сотрудничество и надежную связь.

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«Наша колонна прибыла на север республики, где на берегу «таджикского моря» ждал живой блюз и рок-н-ролл от группы «Monday Beat», остроумные и веселые ди-джеи, зажигательные конкурсы и танцы. Наш официальный партнер связи «МегаФон Таджикистан» сделал этот день запоминающимся для всех участников и гостей, которые делились яркими фотографиями и вели «прямые эфиры» в соцсетях. А что может быть лучше, чем делиться радостью с друзьями!» – рассказал Фарход Калонов.

Мотоциклисты посетили культурный дом «Арбоб», а далее последовали в парк Камоли Худжанди, где возложили цветы у Вечного огня вместе с членами мотоклуба «Ирбис» и представителями мотоклубов соседних стран.

«Уже на протяжении трех лет мы сотрудничаем с клубом «Ирбис», участники которого проехали во время патриотического мотопробега «Мы таджики» сотни тысяч километров, чтобы познакомить с Таджикистаном жителей других стран. «МегаФон Таджикистан» выступил официальным оператором и телеком-партнером этого грандиозного проекта. Мы стремимся предоставлять самую надежную и качественную связь, в чем убедились все гости байк-фестиваля «Согдиана 2018», – сказал руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер Наимов.

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