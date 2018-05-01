Ровно десять лет назад, в результате реформы, система исполнительного производства Таджикистана была передана Министерству юстиции, выйдя из подчинения Высшего экономического суда и Совета юстиции.

За этот период в деятельности судебных исполнителей и в целом в работе в данной сфере произошли значительные перемены к лучшему, однако проблемы в исполнительном производстве остаются. Подробнее об этом в лонгриде общественной организации «Центр по правам человека».

Судисполнители в исполнительной власти

В 2008 году был принят Закон «Об исполнительном производстве», за основу которой, как считают эксперты, была взята советская система исполнительного производства с некоторыми новеллами из немецкой системы.

С января 2008 года во исполнение Указа Президента №408 «О передаче исполнительного производства в подчинение Министерства юстиции РТ» и на основании Постановления Правительства было создано Управление по обеспечению деятельности судебных исполнителей Минюста РТ (УОДСИ).

Таким образом, орган принудительного исполнения в Таджикистане с 2008 года функционирует в системе исполнительной ветви государственной власти.

Однако, по мнению некоторых экспертов, до настоящего времени механизм судебного контроля не отрегулирован законодательством, что оказывает отрицательное влияние на эффективность исполнительного производства.

Между тем, Таджикистан по состоянию на июнь 2017 года занимает 123 место по рейтингу благоприятности условий для, ведения работ (World Bank Doing Business).

Согласно другого рейтинга - Индикатор обеспечения исполнения контрактов оценивает временные и финансовые затраты для разрешения коммерческого спора в местном суде первой инстанции. Таджикистан занимает 54 место.

Согласно Индексу восприятия коррупции (Transparency International), составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе. В 2016 году Таджикистан занял 151-е место (25 баллов).

УОДСИ обеспечивает деятельность судебных исполнителей по вопросам обеспечения принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, оказывает им методическую и практическую помощь, подводит итоги практической деятельности судебных исполнителей, подготавливает соответствующие инструкции с целью обеспечения дальнейшей деятельности судебных исполнителей, подводит итоги деятельности Управления юстиции областей по вопросам деятельности судебных исполнителей и делает соответствующие выводы, изучает материально- техническое обеспечение организации судебных исполнителей и подготавливает соответствующие представления. Принудительное исполнение судебных решений в Таджикистане возлагается законом непосредственно на судебных исполнителей.

- Судебным исполнителем назначается лицо, являющееся гражданином Таджикистан и имеющее высшее юридическое образование. Закон не устанавливает других требований к лицу, назначаемому на должность судебного исполнителя, кроме указанных.

Поэтому для повышения профессионализма необходимо установить дополнительные требования, например: владение государственным языком, наличие общего трудового стажа не менее одного года, прохождение стажировки у судебных исполнителей, сдача квалификационного экзамена.

Вместе с тем предлагается рассмотреть возможность установления других требований, которые имеются в законах некоторых стран: требования к возрастному порогу, наличие/отсутствие судимости, обязанность пройти психофизиологическое исследование, тестирование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости.

Зарплата и соцгарантии

В рамках проекта «Таджикистан: повышение потенциала судебных исполнителей» реализуемый Международной организацией по праву развития (IDLO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в конце 2017 года впервые в истории системы исполнительного производства Таджикистана было проведено исследование «Функциональный анализ системы исполнения судебных решений в Республике Таджикистан», отчет по которому был презентован 23 февраля 2018 года. Исследование охватило деятельность системы на примере города Душанбе и двух областей Таджикистана (Хатлонской и Согдийской).

- Как показывают результаты исследования, судебные исполнители получают только заработную плату согласно окладам, размеры которых определены согласно утвержденному реестру должностей, - говорит национальный эксперт Абдуразок Алимардонов. – Есть некоторые доплаты, надбавки, премии, которые зависят от результативности деятельности судебного исполнителя.

По словам эксперта, дополнительно к заработной плате судебный исполнитель, обеспечивший реальное и своевременное исполнение исполнительного документа, может получить вознаграждение в размере пяти процентов от взысканной им суммы или стоимости имущества, но не более десяти показателей для расчетов (500 сомони), а по исполнительному документу неимущественного характера не более четырех показателей для расчетов (200 сомони).

В случае частичного исполнения исполнительного документа по не зависящим от судебного исполнителя причинам вознаграждение выплачивается пропорционально взысканной сумме. - Вознаграждение выплачивается судебному исполнителю из фонда развития исполнительного производства. Было отмечено, что на практике выплата такой незначительной суммы в качестве стимулирования неэффективна. Кроме того, очень трудно получить указанное вознаграждение, так как обеспечить «реальное и своевременное исполнение исполнительного документа», как того требует Закон, практически невозможно, например, в случае взыскания алиментов, - говорит Абдуразок Алимардонов, национальный эксперт.

Рабочая нагрузка

Согласно статистике по предыдущим годам, на одного судебного исполнителя в год нагрузка составила примерно 230 дел. Это без учета исполнительных актов, которым согласно статье 17-1 Закона были отказаны в возбуждении исполнительного производства, и исполнительных актов возвращенные для устранения недостатков согласно статьи 6, 10 и 13 Закона.

- Ясно что даже одно новое дело каждый день приводит к увеличению рабочей нагрузки.

"Также большой проблемой является неравномерное распределение нагрузки с учетом территории, на которую распространяется компетенция судебного исполнителя (городская или сельская местность, экономическая развитость территории и т.д.)", - говорит юрист-правозащитник Амриддин Саидов.

По мнению экспертов при прогнозировании и планировании будущей нагрузки судебных исполнителей следует анализировать и учитывать динамику судебной нагрузки, которая прямо оказывает влияние на рост нагрузки в исполнительной системе.

Согласно данным Сектора информации Верховного Суда о результатах деятельности судебных органов, в первой половине 2017 года судами по первой инстанции рассмотрено всего 9 551 гражданских, 23 556 семейных, 5 910 уголовных дел, 4 249 ходатайств следственных органов, 35 394 дел об административных правонарушениях.

Всего за отчетный период судебными инстанциями рассмотрено 77 644 дел, что по сравнению с этим же периодом прошлого года больше на 3 374 дела. При рассмотрении судебных дел в пользу государства взыскано государственной пошлины, штрафов, конфискации имущества, за нанесенный ущерб в связи с хищением государственного собственности всего на сумму 17 852 669 сомони.

- Возможно следует разработать и утвердить нормативы нагрузки для судебных исполнителей. Они будут основанием для определения штатной численности, планирования и организации труда, оплаты труда, - считает Нурлан Алымбаев, международный эксперт IDLO по вопросам системы исполнения судебных решений, бывший заместитель Министра юстиции Кыргызской Республики.

Обучение

В Таджикистане, чтобы впервые устроиться на работу, судебным исполнителем достаточно закончить высшее учебное заведение и получить высшее юридическое образование. Высшие учебные заведения не имеют профиля образования по узкой специальности «судебный исполнитель». Поэтому, как считают эксперты, для впервые поступивших на работу судебных исполнителей важно получить начальную подготовку и необходимые навыки.

- Наставничество более опытных судебных исполнителей над молодыми специалистами применяется. Однако каких-либо пособий, руководств или обязательной программы введения в курс дела не существует, также отсутствует система обязательной стажировки, - говорит Абдуразок Алимардонов. - В большинстве стран при поступлении на работу судебные исполнители получают начальную подготовку в определенных объемах.

Поэтому актуальной является задача организовать и внедрить систему отбора кандидатов на должности судебных исполнителей, а также специальной программы обучения для кандидатов. Вместе с тем, хочу отметить, что при Министерстве юстиции РТ функционирует Институт повышения квалификации. Деятельность Института охватывает вопросы подготовки и переподготовки кадров, организации и проведение курсов повышение квалификации работников юстиции. Почему бы этому специализированному ведомственному учебному заведению всерьез не заняться подготовкой и переподготовкой судебных исполнителей?

Соцгарантии

Закон устанавливает правовую защиту судебных исполнителей. Так установлено, что судебный исполнитель во время исполнения служебных обязанностей является представителем исполнительной власти и находится под защитой государства.

Порядок применения мер по обеспечению личной безопасности судебного исполнителя и его близких родственников в случаях наличия опасности для жизни, здоровья и его имущества устанавливается законодательством. Несмотря на то, что во время совершения действий (например, выселения, ареста имущества и т.д.), бывают случаи унижения чести и достоинства, угроз применения насилия, судебные исполнители затрудняются привести примеры применения мер по обеспечению личной безопасности, кроме участия милиции.

- Закон не содержит специального раздела относительно системы социальных гарантий для судебных исполнителей. "Судебные исполнители в ходе наших исследований высказали озабоченность по поводу того, что они не обеспечены государственным страхованием, которое могло бы покрыть расходы в случае получения ими увечий здоровья или смерти при выполнении должностных обязанностей", - говорит Нурлан Алымбаев.– Хотя обязательное государственное страхование государственных служащих на случай заболевания или потери трудоспособности, гибели или причинения вреда здоровью, а также его имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей предусмотрено национальным законодательством и оно покрывается за счет фонда государственного социального страхования.

В то же время, по словам эксперта, в Кыргызстане обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета подлежит не только жизнь и здоровье судебного исполнителя, но также его ответственность за причинение вреда имуществу других лиц.

В Таджикистане утверждены Правила выдачи беспроцентного кредита государственным служащим для приобретения, строительства жилья и улучшения жилищных условий в соответствии со статьей 40 Закона «О государственной службе».

Однако судебные исполнители затруднились привести примеры, как это работает на практике. Несмотря на то, что судебные исполнители в Таджикистане платят взносы в профсоюз, они не смогли привести примеры, когда они приобрели путёвку в санатории, пансионаты и иные оздоровительные учреждения за частичную стоимость.

Пенсионное обеспечение судебных исполнителей устанавливается в соответствии с общим порядком для государственных служащих. Поэтому отсутствует эффективная система мотивации для успешного завершения карьеры и выхода на заслуженный отдых судебных исполнителей с достойной пенсией.

Реформирование законодательства

По мнению экспертов, процессуальные кодексы (ГПК и ЭПК) и Закон требуют дальнейшего совершенствования и внесения поправок. Анализ показывает, что в процессуальных кодексах и в Законе имеются нормы, которые дублируют друг друга и создают «множественность» норм.

Например, ст.421 ГПК и ст.300.1 ЭПК, которые определяют случаи, когда исполнительное производство приостанавливается в обязательном порядке, и аналогичная ст.23 Закона. Причем, список случаев приостановления в Законе шире, чем в указанных кодексах. В настоящее время приостановление и возобновление исполнительного производства является полномочием суда (судьи). Возможно, часть из этих полномочий следует передать судебному исполнителю для ускорения исполнительного производства, а также это поможет снять нагрузку для судов.

Следует отметить, что в настоящее время Министерством юстиции разработан и внесен для рассмотрения в Правительство проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «Об исполнительном производстве».

- Проект Закона содержит новые положения, которые повысят эффективность исполнения судебных решений. Например, предлагается наделить Правительство полномочием определять Порядок временного ограничения права на выезд должника из Таджикистана (поправка в ст. 42.1 Закона). В настоящее время Закон этот порядок не регулирует, что создает трудности в исполнении. Следует заметить, что Закон не предусматривает применение временных ограничений в сфере выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, как это предусмотрено в Казахстане, или специального права в виде права управления транспортными средствами, как это предусмотрено в России, - говорит Нурлан Алымбаев.

Также эксперт предлагает дополнить Закон новыми положениями относительно исполнения исполнительного документа о восстановлении на работу, решений судов об отобрании ребенка и др.

Задачи исполнительного производства

Закон в настоящее время предусматривает, что исполнительные действия, соответственно и требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть совершены и исполнены судебным исполнителем в течение двух месяцев со дня поступления к нему исполнительного документа, в порядке очередности их поступления.

На практике очень трудно в указанный срок добиться реального исполнения. Поэтому было бы правильно установить в Законе сроки в зависимости от сложности или объема исполнения (например, взыскание алиментов, когда должник не имеет постоянной работы или источника дохода, или взыскание исков, сумма которых может достигать миллионов сомони). Или по некоторым категориям исполнительных дел вообще не устанавливать сроки, сделать их бессрочными пока должник не исполнит в полном объеме (особенно когда должник в розыске, или не имеет денег и имущества в данный момент).

Серьезной проблемой, которая влияет на своевременность исполнения, является то, что у должника есть возможность обратиться с жалобой практически на любой стадии производства. Такие жалобы почти всегда приводят к задержке исполнительного производства, в ожидании, когда суд разрешит жалобу по существу.

Исполнительное производство в указанных случаях приостанавливается до вступления в законную силу решения или определения об отказе в удовлетворении жалобы. Обычно процесс рассмотрения жалобы длится несколько месяцев. Кроме того, существует возможность обжалования решения первой инстанции к вышестоящей судебной инстанции.

После того, как судебный процесс по отношению к этой жалобе будет завершен, другие действия судебного исполнителя могут быть также обжалованы.

Эксперты рекомендуют рассмотреть возможность, чтобы большинство жалоб в исполнительном производстве рассматривались в административном порядке и разрешались управлениями юстиции и УОДСИ, а не через суды.

Доступ к информации

Доступ к информации судебных исполнителей при определении имущества должника является еще одним барьером на пути эффективного исполнительного производства. Судебные исполнители сталкиваются с трудностями при получении информации от работодателя должника, банков, государственных органов в процессе исполнения судебных актов.

Доступ к реестрам и базам данных имущества является критически важным для судебных исполнителей в процессе поиска имущества должника. Поэтому необходимо обеспечить такой доступ к земельному реестру (кадастр недвижимого имущества), к реестру автотранспорта, реестру акций и ценных бумаг, реестру юридических лиц, реестру залоговых обязательств и другим базам данных.

- Судебные исполнители должны отправлять запросы на получение информации в различные службы, держателей реестров. По свидетельствам многих судебных исполнителей затем они должны ждать получения ответов на запросы. Процесс получения информации может занять длительное время. Если ответ будет задержан, они не смогут предпринять дальнейшие действия. Таким образом, проблема заключается в том, что процесс подачи запросов ведется вручную, в бумажном варианте, а, следовательно, требует значительного времени, - говорит юрист Абдуразок Алимардонов.

Злостные алиментщики и выселенцы

Одним из частых примеров трудности исполнения судебных решений является взыскание алиментов по семейным делам. Это вызвано проблемами законодательного урегулирования отдельных общественных отношений в области исполнительного производства (например, пробелы регулирования или противоречия между Законом и Семейным кодексом), а также правоприменительной практикой.

- Проблема усугубляется, когда должник не имеет постоянной работы и стабильного дохода, или выезжает в иностранное государство на постоянное жительство или работу. - говорит Бовабек Пиров, председатель Коллегии адвокатов города Вахдат. - Задачей в этом вопросе является объединение усилий Таджикистана и других государств в урегулировании алиментных обязательств в целях защиты прав детей.

По мнению эксперта, привлечение к уголовной ответственности за злостное уклонение от неуплаты алиментов по ст. 177 УК не всегда дает положительный эффект. Привлечение к уголовной ответственности не только не эффективно для взыскания алиментов, но также отрицательно сказывается на имущественном положении должника, так как должник оплачивает штраф в виде наказания и получает судимость, после которого его могут вообще не принять на работу.

- Возможно, потребуется в законодательство Таджикистана имплементировать нормы международного права в этой сфере с учетом национальных особенностей, - считает он.

Частные судебные исполнители

Таджикистан имеет государственную систему исполнения судебных решений. В стране отсутствует частная система исполнения судебных решений.

По мнению некоторых экспертов, идея перехода к смешанной системе исполнения судебных решений, при которой государственная исполнительная служба и частные исполнители будут осуществлять исполнительное производство на конкурентных началах, или переход только к частной системе исполнения судебных решений (либеральной системы исполнения решений) в настоящее время не находит поддержки, поэтому не обсуждается.

Вместе с тем анализ эффективности системы судебного исполнения в Таджикистане должен включать рассмотрение вопроса о том, должно ли государство позволить частному сектору предоставлять услуги по исполнению, считают они.

Некоторые исследователи утверждают, что рыночным отношениям больше соответствует частноправовая модель исполнения, и она дает большие гарантии в своевременном исполнении решений судов. Приводятся примеры государств, перешедших к частно-правовой модели исполнения судебных решений – например, Литвы, перешедшей к такой модели с 2003 года, в которой количество судебных исполнителей сократилось в два раза по сравнению с тем количеством, которое было при публично-правовой модели, а также повысился престиж профессии судебного исполнителя, улучшилось качество исполнительного производства.

В России органы принудительного исполнения судебных решений входят в систему исполнительной власти, что фактически означает действие публично-правовой модели принудительного исполнения судебных решений.

В юго-восточной Европе, в настоящее время все страны, кроме Хорватии и Боснии и Герцеговины, имеют определенные формы частноправовой модели исполнения. Среди стран СНГ только Казахстан и Молдова признают частных судебных исполнителей.

В Молдове эта система полностью частная. Адвокаты и участники судебных разбирательств в Казахстане отмечают, что частная система работает более эффективно, чем её государственный партнер. Это связано с тем, что частные судебные приставы-исполнители заинтересованы в проведении успешных действий касательно исполнения обязательств в отношении долга, признанного в судебном решении. В отличие от государственных судебных исполнителей, частных судебных исполнителей нанимает не государство, они должны взыскивать деньги, чтобы обеспечить выплату своего гонорара. Существует также мнение, что уровень профессионализма частных судебных исполнителей выше; они лучше подготовлены и организованы, что, отчасти, связано с конкуренцией.

- Хотя опыт других стран переходного периода показывает, что система частных судебных исполнителей может предоставить ряд преимуществ, здесь также могут быть потенциальные неблагоприятные последствия, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, - считает Абдуразок Алимардонов. - Независимо от того, какой вариант будет выбран, появление системы частного исполнения неизбежно приведет к определенной степени уменьшения роли и функций государства. Возможно, произойдет некоторое сокращение потребности и количества государственных судебных исполнителей, что приведет к определенному сокращению государственных сборов от исполнительских действий (доходов в пользу государства) если частным исполнителям будет разрешено работать.

Имеется также озабоченность, что, возможно, частные судебные исполнители будут нацелены только на потенциально прибыльные исполнительные дела, касающиеся коммерческого сектора. В ведении государства останутся вопросы, решение которых, скорее всего, не приведет к получению значительных сборов (дела, связанные с взиманием алиментов и дела в отдаленных районах).

Опыт соседей и схожие проблемы

Нурлан Алымбаев рассказывая об отличиях в системе судоисполнителей Таджикистана и Кыргызстана отметил, что главным отличием является то, что судебные исполнители в Кыргызстане состоят при Судебном департаменте и его территориальных подразделениях. Судебный департамент в свою очередь находится при Верховном суде Кыргызской Республики (КР). Иначе говоря, судебные исполнители в Кыргызстане осуществляют свою деятельность в составе судебной власти, а в Таджикистане в составе исполнительной власти государственной власти.

-Среди преимуществ могу отметить принятие в прошлом году нового закона «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве». Новый закон введен в действие с 1 июля 2017 года. Закон содержит новеллы, которые призваны повысить эффективность деятельности судебных исполнителей. Например, законодательно закреплено, что структура и штатная численность Судебного департамента (а значит и судебных исполнителей) утверждаются председателем Верховного суда по согласованию с Советом судей (органом судейского самоуправления). Другой пример: закреплен принцип неприкосновенности материалов судебного исполнителя по конкретному исполнительному производству. К ним никто не имеет права доступа к нему без согласия судебного исполнителя, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Эксперт подчеркнул, что другим преимуществом является создание и деятельность Учреждения по информационным технологиям «Адилет сот» при Судебном департаменте. Это учреждение осуществляет информатизацию судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы, в том числе в систему исполнения судебных актов.

-Большинство недостатков системы судоисполнителей в Таджикистане и Кыргызстане являются схожими. Это пробелы и противоречия законодательства в сфере исполнительного производства и смежного законодательства, недостаточное бюджетное финансирование, нехватка штатных единиц, текучесть профессиональных кадров и другое, - говорит Алымбаев.

Вместо резюме

По словам наших собеседников-экспертов, исполнительная система Таджикистана нуждается в скорейшем реформировании и совершенствовании. Они считают, что необходимо дальнейшее совершенствование стратегического планирования и институциональное развитие в системе исполнения судебных решений.

-Необходимо повышать уровень доверия взыскателей и должников к судебным исполнителям. Для выполнения своих обязанностей судебным исполнителям необходимы адекватные условия и ресурсы, в том числе обеспечение транспортом, оборудованием и иными ресурсами, - считает Нурлан Алымбаев.

По мнению экспертов, в процессе реализации реформ потребуется техническая помощь с целью решения проблем, с учетом того, что Проект технического содействия, обычно финансируемый ЕБРР, не сможет обеспечить приобретение значительных материальных активов или предоставить достаточные гранты в помощь государственному бюджету.

-Обучение судебных исполнителей и укрепление институционального потенциала системы исполнительного производства Таджикистана должны улучшить эффективность работы судебных исполнителей в целом, повысить их статус и уровень доверия в обществе. Это, в свою очередь, может помочь оградить судебных исполнителей от коррупции, - отметил Абдуразок Алимардонов.