В Казахстане сегодня, 1 мая, отмечается День единства народа страны. Нурсултан Назарбаев посетил народные гуляния на площади у монумента Қазақ Елі в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"От имени руководства государства от всей души поздравляю всех с нашим казахстанским брендом - нашим Праздником единства народа страны. Благодаря единству мы достигаем всего. Мы построили государство, наше единство воспевается всеми. В этом ничего нового нет", - обратился к казахстанцам Назарбаев.

Он привел исторический пример силы единства.

"В Римской империи не биологическое родство, а гражданство считалось. Слово "нация" означает родившийся только что, а потом уже его превратили в национальность. Именно гражданство добровольно объединенных между собой людей, подчиняющихся единому закону - вот что сделало тысячелетнюю Римскую империю. Так и мы проповедуем именно единство.

Тоталитарный режим когда-то решил: "В глухую казахскую несчастную степь все народы свалим сюда. Пусть они выживут или там пропадают". 550 тысяч северокавказцев, почти миллион немцев, уйгуров, корейцев, прибалтов, украинцев - всех свозили. Не буду говорить о том, что концентрационные лагеря были. Они считали, что в степи погибнут. Ничего подобного. Благодаря глубокому уважению местного народа казахского мы сегодня вместе выжили, встали, построили государство и развиваемся. И так надо держать!", - призвал народ глава казахского государства.