Произведена смена руководства ГУП «Нури Ховар», которое до 2014 года называлось «Заря Востока». Расположенное в городе Истиклол (ранее Табошар) Согдийской области предприятие считалось одним из важнейших, некогда работавших на оборонную промышленность Советского Союза.

Приказом министра промышленности и новых технологий Таджикистана, новым генеральным директором ГУП «Нури Ховар» назначен Парвиз Джабборзода. До этого назначения он работал начальником управления новых технологий министерства промышленности и новых технологий РТ.

Джабборзода сменил на этом посту Зиёдулло Носирова, который возглавлял данное предприятие с 2013 года.

ГУП «Заря Востока» (ныне «Нури Ховар») было образовано, как филиал Алексинского химкомбината в январе 1968 года.

Данное предприятие внесло значительную лепту в укрепление обороноспособности единого тогда государства, развитие современных отраслей промышленности и энергетики.

ГУП «Нури Ховар» сегодня одно из крупнейших предприятий в Согдийской области по выпуску товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения.

Предприятие имеет свое механическое производство, производство резинотехнических, сувенирных и швейных изделий, респираторов, специализированное производство.

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