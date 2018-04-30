Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид, до этого занимавший должность министра по делам общин, местного самоуправления и жилья. Предыдущий министр внутренних дел Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала с мигрантами, сообщает Русская служба Би-би-си.



Радд, по ее собственному признанию, ввела в заблуждение парламент. Зная о наличии в правительстве показателей по нормам депортации нелегальных мигрантов, в палате общин она отрицала существование таких показателей.

Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле, графство Ланкашир. У него четверо родных братьев. Он изучал экономику и политологию в Университете Эксетера.



После окончания университета Саджид Джавид работал в Нью-Йорке в банке Chase Manhattan. В 25 лет он занял должность вице-президента банка.



В 2004 году Джавид стал исполнительным директором Deutsche Bank, а в 2009-м ушел в политику, избравшись годом позже депутатом парламента от избирательного округа Бромсгроув недалеко от Бирмингема.



В 2014 году он был назначен министром по делам культуры, СМИ и спорта, а после всеобщих выборов 2015 года - министром по делам бизнеса и инноваций.



Работая на этой должности, Джавид приобрел репутацию политика правых взглядов и приверженца политики бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.



Он был сторонником сохранения членства Британии в Европейском союзе, хотя и называл себя евроскептиком и противником дальнейшей, более тесной интеграции стран-членов ЕС.



Саджид Джавид женат, у него четверо детей.

Саджид Джавид не был особенно близким союзником премьер-министра Терезы Мэй.

Он не такой уж убежденный сторонник сохранения Британии в составе ЕС, хотя его назначение восстанавливает баланс по вопросу о "брексите" в кабинете министров после ухода Амбер Радд.

Но он - опытный министр, работавший в нескольких министерствах и избежавший крупных провалов.

Однако в его адрес раздавались призывы уйти с поста министра по делам бизнеса, когда из-за кризиса в сталелитейной промышленности 2015 года компания Tata Steel сократила тысячи рабочих мест.

Как он сам не без гордости о себе шутит, Джавид - это пример политика-консерватора, сделавшего карьеру благодаря высоким устремлениям и напряженному труду. Мальчик из семьи мигрантов, в офисе которого висит портрет Маргарет Тэтчер.