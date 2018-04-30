Отмечаемый 1 мая на протяжении 92 лет Международный день солидарности трудящихся 16 ноября 2016 года был исключен из списка выходных праздничных дней в Таджикистане.

Первомай остается официальным праздником в республике

В тот день парламент Таджикистана одобрил предложенные правительством страны поправки в закон «О праздничных днях». Согласно принятым поправкам Международный день солидарности трудящихся, отмечаемый во многих странах 1 мая, в Таджикистане стал праздноваться без выходного дня.

В Таджикистане Первомай отмечался еще с советских времен. До развала СССР в республике 1 мая обязательно проходили парады, демонстрации трудящихся.

Начиная с 1990-х годов, демонстрации в этот день проводится перестали.



Последнее десятилетие этот праздник отмечался лишь сторонниками Коммунистической партии, но официальные власти все равно организовывали массовые праздничные гуляния в парках.

В Федерации независимых профсоюзов Таджикистана «АП» сообщили, что отраслевые профсоюзные организации на уровне своих организаций и предприятий сегодня организуют различные культурно-массовые мероприятия.

История праздника

Первомай в современном виде возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня. Вначале с этим требованием выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С тех пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. Постепенно Австралийскую традицию демонстраций с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями поддержали и другие страны.

С 1918 года праздник стал официальным. Он был закреплен в кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. Позднее он стал называться «День международной солидарности трудящихся-Первое Мая».

30 июля 1928 года постановлением ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР выходные советских граждан стали длиннее — Дней Интернационала стало два — 1 и 2 мая.

В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.

1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады, а 2 мая во всему Союзу проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.

1 мая 1990 года официальная первомайская демонстрация состоялась в последний раз.

В 1992 году Международный день солидарности трудящихся был переименован в России в Праздник Весны и Труда.

В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ сделал 2 мая рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день — 1 мая.

Первомайская демонстрация в Душанбе, 1972 год. Sputnik

Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах мира, но не все они празднуются именно 1 мая.

В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер. Для большинства граждан этой страны этот день сегодня — всего лишь повод для развлечений, дополнительный выходной.

В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа Казахстана, а в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и Шри-Ланке празднуют День труда.

На Украине в эту дату по-прежнему отмечают День международной солидарности трудящихся.

В США праздник с таким же названием – День труда отмечают в первый понедельник сентября.

Напомним, официально в Таджикистане в настоящее время насчитывается 82 официальных праздника, из которых 9 признаны нерабочими днями.

Среди них: 1 января — Новый год, 8 марта — День Матери, 21-24 марта — Международный праздник Навруз, 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне, 27 июня — День Национального единства, 9 сентября — День Государственной независимости Республики Таджикистан, 6 ноября — День Конституции Республики Таджикистан.

Кроме того, нерабочими днями являются День праздника Рамазон, а также День праздника Курбон — даты этих праздников ежегодно устанавливаются Советом улемов Таджикистана.

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