Владимир Юматов ушел из жизни в 44 года сегодня в Душанбе

Сегодня утром после продолжительной болезни скончался музыкант, аранжировщик, композитор и звукорежиссер Владимир Юматов, который писал песни для таджикских артистов.

Владимир Юматов и музыкант Парвиз Тураби с личной страницы Владимира Юматова в соцсети Фейсбук

Многие из песен Юматова стали всенародно любимыми хитами, шлягерами, которые надолго запомнились и полюбились слушателям. Особая грань творчества - это аранжировки, где Владимир достиг высокого уровня, найдя признание не только у публики, но и у профессионалов.

По словам его знакомых, Владимир несколько дней провел в инфекционной больнице на Зарафшоне.

с личной страницы Владимира Юматова в соцсети Фейсбук

«Ему так и не поставили диагноз. В последнее время он не мог принимать пищу, плохо передвигался, друзья отвезли его в больницу. До этого Володя переболел гриппом. Примерно полтора года назад выписался из туберкулезной больницы, так как, по словам врачей, он полностью излечился», - рассказал знакомый музыканта.

Все это время Володя Юматов активно занимался музыкой. За последний год он работал со многими таджикскими исполнителями, такими например, как Бахром Гафури, Парвин Юсуфи, Зикриоллох.

Пик популярности музыканта пришелся на конец 90-х годов прошлого столетия. В 1999 году Юматов получил приз на международном конкурсе «Азия Даусы» за лучшую звукозапись оркестрового сопровождения конкурса.

В 2007 году работал в Кабуле (Афганистан) по контракту в продюсерском центре телеканала "Тулу", где сотрудничал с Фарходи Дарьё, Вохидом Сабури, Джаводом Карими и т.д.

В 90-е годы известная в Душанбе группа "Конгломерат" представила попури из таджикских народных и популярных песен, "заправленных" популярной тогда песней "Макарена". Владимир Юматов тогда играл в этой группе.

Последние годы музыкант тяжело болел. Однако, пойдя на поправку, пару лет назад он стал активно работать.

Это одна из последних композиций Владимира Юматова, которую он разместил на своей странице в соцсети Фейсбук.