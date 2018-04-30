Российские граждане хранят на счетах в британских офшорах 34 миллиарда фунтов стерлингов (около 47 миллиардов долларов). Такую оценку, как пишет The Times, дали эксперты неправительственной организации Global Witness, занимающей борьбой с коррупцией и нарушениями прав человека в странах, экспортирующих природные ресурсы, сообщает Медуза.

Около 30 миллиардов фунтов стерлингов, которые россияне хранят в британских офшорах, находятся в компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Global Witness отмечает, что в офшорах у россиян в пять раз больше средств, чем граждане РФ разместили непосредственно на территории Великобритании.

За последние 10 лет, сообщает The Times, через британские офшоры прошли более 110 миллиардов фунтов стерлингов, связанных с Россией, из них более половины — через Британские Виргинские острова.

В конце апреля в британском парламенте был представлен законопроект, по которому заморские территории будут обязаны раскрывать личности владельцев хранящихся у них активов. В случае принятия такого закона, владельцев активов будут вынуждены раскрыть две крупные офшорные зоны — Британские Виргинские острова и Каймановы острова.

Офшоры, открытые на Британских Виргинских островах, фигурируют в материалах «Панамского архива». В частности из «Панамского архива» следует, что офшоры в этой зоне были у жен губернатора Псковской области Андрея Турчака и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у членов семьи главы Совбеза Николая Патрушева и других высокопоставленных чиновников, а также у депутатов Госдумы.