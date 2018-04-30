В столице Афганистана Кабуле сегодня, 30 апреля, прогремело два взрыва. По последним данным, погибли по меньшей мере 29 человек, в том числе девять журналистов, ранены 45. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.

Первый взрыв произошел примерно в 8 утра по местному времени, его осуществил террорист-смертник на мотоцикле - он взорвал взрывное устройство возле здания Национального директората безопасности в городском районе Шашдарак. Там расположено посольство США, штаб-квартира НАТО, здание правительства Афганистана, включая президентский дворец, министерство обороны и штаб-квартира разведслужб Афганистана.

Второй взрыв произошел на месте первого примерно через полчаса после того, как туда прибыли сотрудники службы безопасности и журналисты.

По последней информации, смертник, замаскированный под телеоператора, подорвал себя в толпе журналистов, которые прибыли к месту первого взрыва.

По сообщению ряда зарубежных СМИ, погибли девять журналистов.

Среди погибших фотограф информагентства France-Presse - шеф фотослужбы местного подразделения агентства Шах Мараи и члены съемочной группы афганского Первого телеканала. Ранения получил корреспондент Reuters.

Шах Марай более 15 лет документировал ситуацию в Афганистане.

На сайте France-Presse опубликован некролог погибшему журналисту. Шах Мараи имел 22-летний опыт работы, у него остались две жены, шестеро детей, а самой младшей дочери исполнилось всего месяц. Агентство характеризирует своего работника как харизматичного и мужественного журналиста.

Как сообщает афганский телеканал ToloNews, среди погибших — операторор телеканала Ермухамммад Тохи, и два журналиста Машал ТВ - Салим Талаш и Али Салеми.

Гибель трех журналистов подтвердила Афганская служба «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Среди погибших Абадулла Хананзия, Мухаррам Дурани и Сабавун Какар.

Абадулла Хананзия

Associated Press сообщает о гибели корреспондента и оператора афганского телеканала 1TV Гази Расули и Новроза Али Раджаби.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает агентство Associated press.

"Настоящее время" опубликовала видео с места трагедии.

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