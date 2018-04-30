Страна: Россия

Жанр: военный, драма

Режиссер: Константин Хабенский

Актеры: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Дайнюс Казлаускас, Мария Кожевникова, Максимилиан Дирр, Михалина Ольшанска, Фелисе Янкелль, Филипп Рейнхардт, Вольфганг Черны, Дирк Мартенс, Евгений Сармонт

Премьера в Душанбе: 3 мая, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

14 декабря 1943 года вспыхнуло восстание заключенных в нацистском лагере уничтожения «Собибор». Восстание обреченных, униженных, ослабленных физически и духовно заключенных возглавил советский офицер Александр Печерский. Совершив побег из лагеря с группой товарищей, он смог присоединиться к партизанам, продолжил участвовать в сражениях, выжил и уже в 1960-х года написал небольшую книгу воспоминания о восстании в «Собиборе». Судьба героя легла в основу нашего сценария. Это захватывающая история большого мужества, стойкости, изобретательности, с которой заключенные готовили побег. Но вместе с тем, это и история озверения, глубинного морального падения людей, которые управляли этой машиной смерти - надзирателей, охранников, исполнителей массовых казней в газовых камерах концлагеря.