Если запасов двух золотосных рудников не хватит на покрытие расходов китайской компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.

Правительство Таджикистана согласилось предоставить китайской компании TBEA право на разработку других месторождений полезных ископаемых, если компания не покроет свои расходы за счет разработки уже полученных двух золотоносных рудников. Компания построила в Душанбе за собственный счет теплоэлектроцентраль.

Глава TBEA Чжан Синь сообщил китайским СМИ, что минеральные ресурсы, согласно предоставленным правительством Таджикистана данным, могут компенсировать затраты компании на строительство ТЭЦ «Душанбе-2». Он отметил, что, правительство Таджикистана компенсирует расходы компании новыми месторождениями, если ресурсов полученных золотых рудников будет недостаточным.

В то же время Чжан Синь сказал, что полученные месторождения имеют «большой запас золотой руды, и если ресурсы будут полностью реализованы, это принесет большую экономическую выгоду компании».

Напомним, что компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области - «Верхний Кумарг» и «Дуоба». Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2».

В Главном управлении геологии при правительстве Таджикистана ранее «АП» сообщили, что компания имеет право на добычу драгметаллов из этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительства ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

«После с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях», - сказал источник.

По словам главы ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонны, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно полученным еще при Советском Союзе данным, содержание золота на месторождениях «Верхний Кумарг» и «Дуоба» составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.

Общая стоимость построенной китайской компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила 349 миллионов долларов, из которых 17,4 миллионов долларов - вклад таджикского правительства.

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