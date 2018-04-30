На байсунской сцене – Шабнам и «Падида»

Звезда таджикской сцены Шабнам Сурайё и танцевальный ансамбль «Падида» своим выступлениями привели в восторг участников фестиваля «Бойсун бахори» в Узбекистане.

В Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана 28-29 апреля прошел традиционный международный открытый фольклорный фестиваль «Бойсун бахори» — «Байсунская весна».

Таджикистан на фестивале был представлен популярной эстрадной певицей Шабнам и ансамсблем "Падида": выступления таджикских артистов покорило узбекскую публику.

Под зажигательные песни Шабнам танцевали все Asia-Plus 1 /34

Мы отправились на фестиваль вместе с артистами театр-студии «Падида» под руководством Заслуженной артистки республики Шарофат Рашидовой на их собственном автобусе.

На границе нас встретили и сопровождали до места празднества официальные лица Сары-Ассийского района Узбекистана.

Расположенное у подножия живописных гор местечко под названием Паданг принял в этот фестиваль около 40 тыс. зрителей, среди которых было много гостей из зарубежных стран.

Нас сразу повели в юртовый лагерь, где были расположены торговые лавки, несколько сцен для выступления фольклорных ансамблей, арены для канатоходцев, петушиных и бараньих боев, народной борьбы. Были организованы точки питания, в них продавали разные блюда, танур-кабоб, жарили шашлыки, прямо здесь пекли байсунские лепешки, в казанах варился плов.

В 19.00 начался сам фестиваль. Перед открытием торжеств в небо поднялись пять аэростатов, которые пролетали над зрителями.

На сцене наряду с фольклорными группами Узбекистана свое искусство показали и зарубежные гости.

Сначала порцию аплодисментов публики сорвал ансамбль «Падида», которые танцевали таджикские народные танцы.

А затем на сцене появилась Шабнам Сурайё, которая спела несколько песен, а зрители ей с большим удовольствием подпевали и стоя аплодировали.

Фестиваль завершился выступлением Народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой.

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