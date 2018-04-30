Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 29 апреля прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В ходе визита президент Турции встретится со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, выступит на совместном заседании палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Лидеры двух стран также примут участие в совместном бизнес-форуме руководителей ведущих банков, компаний и фирм Узбекистана и Турции. Президента Эрдогана в рамках визита будут сопровождать до 150 турецких предпринимателей, сообщает Kaktusmedia.

По итогам переговоров турецкого лидера в Узбекистане планируется подписать совместное заявление о развитии двустороннего сотрудничества, а также ряд соглашений.

Перед поездкой в Ташкент Реджеп Тайип Эрдоган провел брифинг в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Как сообщается на официальном сайте главы Турции, Эрдоган выразил надежду, что восстановит упущенные возможности между Узбекистаном и Турцией. Кроме того, он выразил намерение открыть в Узбекистане научно-исследовательские институты имама аль-Бухари и Матуриди.

Президент Турции посещал Самарканд в 2016 году, а в 2003 году он совершил визит в Узбекистан, будучи премьером Турции.

Ранее государственный визит в Узбекистан на уровне президента Турции был в 2000 году в период президентства Ахмета Неджета Сезера.

Президента Турции сопровождает его супруга Эмине Эрдоган.

30 апреля в резиденции Куксарой пройдут переговоры глав двух стран, на которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах, сообщает CA-News. 1 мая глава Турции посетит Бухару.

"Как же мы скучали друг по другу в последние 20 лет", - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Эрдоганом в прошлом году, пишет Sputnik, отмечая, что за два десятка лет отношения Турции и Узбекистана переживали весьма бурный период.

«Поначалу все складывалось хорошо. Турция была первой страной, признавшей независимость Узбекистана, а Ислам Каримов был одним из первых среднеазиатских лидеров, приехавших с визитом в Анкару. Турецкие власти укрепляли связи с братской тюркской страной, а "турецкие предприниматели видели рынок Центральной Азии как место для реализации своих товаров, которые они не могли сбыть на рынках Европы", - приводит слова узбекского политолога Рафаэля Саттарова Sputnik.

Однако затем отношения между Турцией и Узбекистаном осложнились. Прежде всего, по причине стремления Анкары включить Среднюю Азию в свою сферу влияния и категорического нежелания Узбекистана в эту сферу попадать.

"В 1990-е годы из-за этого возникал ряд конфликтов. Например, уехавшие на учебу в Турцию узбекские студенты были уличены в экстремизме. После этого Ташкент свернул сотрудничество с Анкарой в образовательной сфере, и за счет этого стал еще менее ориентированной на Турцию страной", - пояснил Sputnik тюрколог, директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

В результате "Ташкент увидел в Турции источник дестабилизации и инициатора продвижения антиузбекских настроений, который собирается взять под свой контроль узбекскую элиту". Конфликтные отношения напрямую повлияли на позиции турецкого бизнеса в Узбекистане - многим компаниям пришлось свернуть работу.

Примерно с конца 2016 года ситуация вновь начала меняться. Во-первых, к власти в Узбекистане пришел новый президент, который решил перезагрузить отношения с соседями и провести в стране серьезные экономические реформы.

Во-вторых, этот приход совпал с серьезным конфликтом внутри турецких элит, который снизил опасения Ташкента относительно завоевания Турцией умов и сердец узбекистанцев.

Наконец, в-третьих, сам Эрдоган, потерпевший ряд чувствительных поражений на ближневосточном театре своей внешней политики, решил обратить более пристальное внимание на иные регионы. В частности, на Центральную Азию.

Нынешний визит в Узбекистан для Эрдогана имеет важное экономическое и политическое значение. Причем как с точки зрения внутренней политики, так и с точки зрения внешней.

В сфере экономики Ташкент представляет для турецкого бизнеса весьма интересное поле для деятельности. Ташкент всячески демонстрирует готовность углубить сотрудничество.

"Узбекистан сейчас продает преимущественно продукцию неглубокой переработки, сырье, а хочет добиться контрактов на оборудование. Кроме того, Ташкент надеется привлечь инвестиции турецкого бизнеса, создать производства внутри страны", — говорит Мендкович.

Надеются в Ташкенте и на привлечение турецких туристов.

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев надеется довести товарооборот (который сейчас составляет около полутора миллиардов долларов в год) до 5 млрд долларов, а в перспективе и до 10 млрд долларов в год.

Связи с Ташкентом помогут не только турецкому бизнесу, но и карьере самого Реджепа Эрдогана.

"Двадцать четвертого июня Эрдогану предстоят важнейшие выборы, причем как президентские, так и парламентские. Победа на них во многом будет зависеть от того, сможет ли турецкий лидер мобилизовать националистический сегмент электората. Сегмент, который ратует за пантюркистские идеи. Поэтому сейчас ему крайне необходимо демонстрировать электорату успехи в деле взаимодействия с тюркоязычными государствами", - приводит слова Владимира Аваткова Sputnik.

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