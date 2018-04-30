Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3-4 мая посетит Душанбе.

Он примет участие в работе Международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

По данным источника, для участия в работе душанбинской конференции на сегодняшний день зарегистрированы свыше 400 гостей.

Ожидается, что в ней примут участие представители 50 государств мира, 30 международных организаций и институтов.

Делегаций иностранных государств возглавят главы МИД, профильных министерств и ведомств, заместители глав внешнеполитических ведомств, специальные представители.

Перед участниками конференции ожидается выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus