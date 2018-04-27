Пример турецкого городка Бейпазары с населением в 35 тыс. человек показывает, что при желании любой маленький город или поселок можно превратить в процветающий туристический центр и заработать деньги для пополнения местного бюджета.

«Морковный» городок

С целью продвижения туризма в Таджикистане 2018 год объявлен Годом развития туризма и народных ремесел. В связи с этим очень хотелось бы обратить внимание на опыт зарубежных стран, которые неплохо зарабатывают на туризме. Например, Турции. По итогам 2017 года Турция приняла около 32 млн туристов, которые пополнили бюджет страны на 26 млн долларов. Доля туризма в ВВП Турции составляет более 10%. В этом секторе работает около 8% всего трудоспособного населения.

Все копировать у Турции невозможно, да и не нужно, так как у нас разные географические и финансовые условия. Так как в Таджикистане много малых городов, то приведем в качестве примера один из райцентров Турции – городок Бейпазары, который административно относится к Анкарской области (ил). Он находится в 100 км от Анкары.

В нем привлекает то, что город развивает туризм в сочетании с продвижением народных ремесел и сельского хозяйства. Туры в Бейпазары можно отнести сразу к нескольким видам туризма – бизнес-туризму, агро- и экотуризму, познавательному, развлекательному и так далее. Главное, этот маленький городок, величиной примерно как наш Нурек, умеет извлечь из карманов небольшого потока туристов примерно миллион долларов в год. Для маленького района с населением примерно 35 тыс. человек – это хорошее подспорье для бюджета, даже в условиях Турции, где жизнь в разы дороже, чем в Таджикистане.

Первое, что мы увидели по приезде в Бейпазары автобусом из Анкары, это был

памятник в виде огромной морковки. Оказывается, Бейпазары поставляет более 60% моркови на турецкий рынок. От морковной площади в сторону горы, у подножия которой расположен этот населенный пункт, идут узкие улочки длиной около 1 км. На них расположены лавки с различными продуктами: специи, сувениры, овощи, фрукты, изделия народных ремесел.

Из-за того что символом города является морковь (ее здесь, как и в Иране, называют «хавуч»), во всех овощных лавках она присутствует. Прямо здесь предлагают за небольшие деньги свежевыжатый морковный сок. Все владельцы лавок, большая часть из которых женщины, приветствуют каждого прохожего словами «Хош гелдиныз» («Добро пожаловать»). В лавках также изобилие сладостей и разных деликатесов.

Маленькие кофейни и уютные чайные украшают эти улицы на всем их протяжении. Здесь также можно понаблюдать за работой кузнецов и гончаров, ткачей и мастеров по обработке дерева.

Памятник морковке привлекает туристов 1 /3

В конце улиц есть несколько домов-музеев, сеть маленьких ресторанов и гостиных дворов. В них есть все необходимые условия для обслуживания туристов.

Побродив по этим улицам, которые ведут на возвышенность, где уже расположены жилые дома, мы оказались на горе. По склонам ее мы видели несколько дверей в рукотворные пещеры. Они были закрыты на замок, но по желанию туристов, готовых заплатить, их открывают и показывают внутреннее убранство. Все дома – одно- или двухэтажные, на их черепичных крышах установлены солнечные панели.

В одном из домов-музеев, в древности принадлежащем какому-то бею (господину), узнали немного об истории этого городка. Старинная книга на арабском шрифте описывает Бейпазары, каким он был 3-4 века назад. По сведениям, которые приводятся в этой книге, один раз в неделю здесь устраивался великолепный красочный базар. Занятием и делом жителей являлось разведение ангорских коз. Было много садов и виноградников.

В современном Бейпазары шерсти ангорских коз мы не видели, как и самих этих коз. Зато в магазинах есть одежда из шерстяной ткани.

В городе есть несколько парков, где можно отдыхать в тени и играть в разные игры.

Как рассказали бейпазарцы, ежегодно в их городе проходят различные массовые культурные мероприятия. Каждой осенью в центре Бейпазары проходит Фестиваль исторических домов, прикладного искусства, моркови и гувеча. Гувеч – это турецкое блюдо, которое очень искусно готовят именно в Бейпазары. Но попробовать его не удалось.

Пример Бейпазары: меньше слов, больше дел

Пример Бейпазары показывает, как, не имея больших финансовых ресурсов, находясь далеко от знаменитых пляжей и курортов, можно сделать свой город привлекательным для иностранных туристов.

Тем более окрестный пейзаж Бейпазары – очень бедный, полупустынный ландшафт, такой невыразительный и скучный, что ему не сравниться ни с одним райцентром в Таджикистане.

Одним из секретов успеха сферы туризма в Турции являются льготы для инвесторов вплоть до бесплатного выделения им земельных участков. Инновации в сфере туризма всячески поощряются. Например, как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на источник в Министерстве туризма Турции, около 15 лет назад в Турции придумали и адаптировали систему all inclusive в отелях, что привело к росту количества туристов. Второй момент - требования к качеству услуг туроператоров и их поддержка со стороны государства путем льготных кредитов и субсидий. В прошлом году большая часть гостиниц, магазинов, ресторанов в туристических зонах смогли получить отсрочку на оплату процентов по займам. Если же отель работал на протяжении 10 месяцев, то его собственники освобождались от уплаты медицинской страховки для своих работников. Деньги за них платило правительство.

Бейпазары - город маленький, туда нечасто стремится иностранный инвестор. Это яркий пример государственного проекта, как превратить провинциальный городок в один из центров туризма, используя местные ресурсы.