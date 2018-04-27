ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 апреля

1949 – Вошла в строй Варзобская ГЭС.

1961 – В Сталинабаде стал функционировать зоопарк

1963 – Вступил в строй новый железнодорожный вокзал «Душанбе»

1964 – Завершилось строительство газопровода Колхозабад-Душанбе.

1997 – В Худжанде совершено покушение на жизнь президента РТ Эмомали Рахмона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 апреля

1930 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Киматшо Химматшоев.

1935 – Родился фольклоровед Рузи Ахмадов.

1949 – Родился ученый Солех Болтаев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/c. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков, мгла. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.