Служба связи Таджикистана отключила интернет Таджикской ассоциации пользователей академическими, исследовательскими и образовательными компьютерными сетями TARENA, которая обеспечивала доступом в мировую паутину ведущие вузы республики.

Служба связи опечатала технический офис Ассоциации 22 апреля без каких-либо объяснений, сообщили «АП» TARENA.

Со Службой связи на момент публикации материала «АП» не удалось связаться.

TARENA – научно-образовательная ассоциация компьютерной сети, которая образована в Таджикистане в 2002 году в рамках соглашения между правительством Таджикистана и Евросоюзом.

Сеть обеспечивала доступным интернетом 120 организаций, в том числе Таджикский Государственный университет, РТСУ, Медицинский и педагогический университеты, вузы и президиумы Академии наук Таджикистана.

Сеть TARENA объединяла вузы Таджикистана с Европейской научно-образовательной сетью GEANT и Центрально-азиатской CAREN.

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