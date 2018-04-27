Сегодня в Душанбе состоялось открытие «Мотосезона-2018», На данное мероприятие были приглашены байкеры из соседних республик.

Мотоколонна, состоящая более чем из 80-ти мотоциклов, в сопровождении патрульных машин проехала по улицам города Душанбе от столичного «Наврузгоха» до Парка Победы.

Руководитель мотоклуба «Ирбис» Фарход Калонов перед стартом сообщил «Азии Плюс», что после мероприятий в Душанбе, посвященных открытию сезона, колонна мотоциклистов отправится на север, в город Гулистон (Кайракум), где на берегу «таджикского моря» 28-29 апреля пройдет бейк-фестиваль «Согдиана-2018» .

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"Нас посетят байкеры с мотоклубов соседних стран. Живой блюз и рок'н'ролл от группы Monday Beat, остроумные и веселые ди-джеи, зажигательные конкурсы и танцы. Все это на берегу в зоне отдыха Нацбанка", - рассказал Калонов.

Мотоциклисты далее последовали в парк Победы, где возложили цветы у Вечного огня. На мероприятии в парке приняли участие члены мотоклуба «Ирбис», Союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана, «Боевого Братства», оркестр 201 РВБ и многие другие.

Президент мотоклуба «Ирбис» Фарход Калонов поздравил всех с открытием мотосезона и поблагодарил всех участников за помощь, оказанную в организации мероприятия.

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