В Душанбе 5-8 мая пройдут Дни культуры Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия представит красочную культурную программу, выставки народных ремесел, национальной одежды, изобразительного искусства, национальной арабской кухни, сообщает Минкультуры Таджикистана.

По программе 5 мая в Таджикской национальной библиотеке состоится официальная встреча министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзода с официальной делегацией Саудовской Аравии. Затем там же пройдет пресс-конференция с участием представителей СМИ.

Вечером того же дня в фойе Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени Айни состоится открытие выставки народных мастеров, национальной одежды, изобразительного и фотоискусства, которое продлится до 8 мая.

В рамках Дней культуры гости посетят Нурек, Гиссар, Варзоб, а также другие достопримечательности как столицы, так и страны.

В эти дни также будут проходить Дни арабского кино.

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