Компания Huawei второй год отправляет таджикских специалистов в области Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Китай для стажировки.

В рамках меморандума между правительством Таджикистана и компанией Huawei по социальному проекту «Специалисты для будущего» («Seeds for the Future)» компания с 2016 года в течение пяти лет будет отправлять специалистов для стажировки в Китай.

Очередная группа проекта в течение двух недель изучила технологии и мировые тенденции в области мобильных, сетевых и облачных решений. Участники проекта побывали в штаб-квартире Huawei в Шеньчжене и Пекине, ознакомились с его инновационными лабораториями, а также с культурным наследием Китая.

26 апреля в Hayatt Regency Dushanbe состоялась пресс-конференция с участием Уполномоченного представителя компании Huawei в Таджикистане Цуй Фэна, первого заместителя министра образования и науки РТ Рахматулло Бобоева, заместителя председателя Службы связи Илхома Атоева, участников проекта и представителей СМИ. В конце пресс-конференции участникам проекта вручили сертификаты об окончании курсов.

Уполномоченный представитель компании Huawei в Таджикистане Цуй Фэн в ходе пресс-конференции заявил, что цель проекта «Специалисты для будущего» - содействие развитию ИКТ в Таджикистане.

«Нашей целью является расширение кадрового потенциала для развития местной телекоммуникационной отрасли. Мы отправляем специалистов с различных министерств и ведомств и в будущем намерены продолжить проект», - отметил Цуй Фэн.

Представитель Huawei выразил готовность к сотрудничеству со всеми министерствами и ведомствами республики в области ИКТ, добавив, что работая вместе можно развивать телекоммуникационную отрасль.

Заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхом Атоев в своей речи отметил, что использование системных и информационных технологий играет огромную роль в развитии жизни.

«За годы независимости в Таджикистане информационные технологии достаточно сильно развиваются, работают мобильные компании и интернет-провайдеры, которые благодаря своим специалистам развивают эту сферу. Основным наставником и поставщиком технологий является компания Huawei. В будущем для повышения уровня деятельности систем ИКТ и проектов в этой сфере нам нужны специалисты высокого уровня, программисты и мы надеемся на поддержку Huawei», - отметил Атоев.

Обращаясь к участникам проекта Атоев добавил, что специалисты не должны останавливаться только на получении образования.

«Информационные технологии – это наука, которую нужно изучать и развивать ежедневно», - сказал он.

Начиная с 2008 года в рамках программы «Seeds for the Future» компания Huawei уже сотрудничает с более 200 университетами, обучение по программе уже прошли свыше 2 тысяч человек из 77 стран мира, таких как Германия, Испания, Япония, Бразилия, Сингапур, Турция, Россия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Швейцария, Таиланд, Кения, Морока, ОАЭ и др.

СПРАВКА:

Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым производителем и поставщиком телекоммуникационных решений, цель которых – обогащение жизни людей посредством общения. Благодаря инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов и развитой партнерской сети, компания Huawei достигла высоких результатов в области разработки телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. 180 тысяч сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует инновационные продукты Huawei, решения и сервисы более чем в 170 странах мира, имеет 36 инновационных Центров, 14 научно-исследовательских центров. Huawei занимает 89-е место среди 500 самых крупных компаний в мире по версии Fortune Global. В Таджикистане компания работает с 2005 года.

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