Минфин Узбекистана предложил для пополнения бюджета увеличить ставки акцизного налога на сигареты и алкоголь. Об этом говорится в «Бюджетном послании на 2018 год», передает ИА "Фергана".

Ставки налогов на сигареты повысятся на 50%, на алкогольную продукцию - от 10% до 27% в зависимости от ее вида, на пиво - на 20%.

Наполняемость бюджета планируется также увеличить за счет перехода к налогообложению имущества физических лиц исходя из его кадастровой стоимости - как наиболее приближенной к рыночной. Поскольку недвижимость физических лиц практически полностью учтена, это, как говорится в документе, позволит «обеспечить полноту охвата объектов обложения». С учетом роста налогооблагаемой базы предусматривается снижение ставки налога с 1,7% до 0,2%.

Предусмотрено также повышение ставок земельного налога и налога на пользование водными ресурсами на 15% и введение повышенных вдвое ставок за земельные участки, занятые объектами незавершенного строительства. Местным органам предоставляется право понижать или повышать коэффициенты к ставкам по налогу на имущество. Кроме того, плательщики единого налогового платежа, имеющие больше гектара земли, будут платить земельный налог. Это предусмотрено в законе и постановлении президента от 29 декабря 2017 года.

По расчетам Минфина, в 2018 году доходы госбюджета составят 62,2 трлн сумов ($7 млрд 722 млн), или 21,4% к ВВП. Поступления вырастут на 25,9%. Доходы от прямых налогов ожидаются в размере 13,0 трлн сумов ($1 млрд 614 млн), а от косвенных — 33,1 трлн сумов ($4 млрд 109 млн) или 53,2% доходов госбюджета, 13,3% от этой суммы составляет акцизный налог.

Отметим, что алкоголь и сигареты в Узбекистане резко подорожали с начала 2018 года. Утвержденная Минфином и налоговым комитетом минимальные розничная цена на литр вина составляет 7800 сумов (повышение составило 20%), на литр коньяка — 26.400 сумов (на 28%), на водку — 19.200 сумов (на 24%). Ниже указанной стоимости их продавать запрещено в целях недопущения незаконного производства и реализации. В 2018 году ставка акцизного налога на производимые в Узбекистане сигареты увеличена на 125% (в 2,25 раза).

Кроме того, производителей пива, водки и табачных изделий обязали с 1 июня 2018 года отчислять средства в фонд развития физкультуры и спорта: 1000 сумов ($0,12) за одну тысячу проданных сигарет и 5000 сумов ($0,6) за 10 литров водки.

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