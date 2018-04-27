В Ташкенте 26 апреля состоялось видеоселекторное совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в ходе которого глава государства раскритиковал хокимов (глав) районов Ташкента, сообщают местные СМИ, на которые ссылается CA-NEWS.



«Сделайте вывод о назначении нового градоначальника Ташкента. Много достойных, простых людей, патриотов… Одна гарантия – удовлетворить потребность народа. Каким образом? Каждый день надо что-то инициировать, изучать и стараться. Не нужны люди, которые сидят и занимаются очковтирательством”, - сказал Шавкат Мирзиёев.



Глава Узбекистана добавил: “Если главы районов города Ташкента не привлекут инвестиции в размере 1 млн. долларов, мне такие хокимы не нужны. Я всех уволю. Подождем еще 6 месяцев, тогда останется только один хоким и у него будет 11 помощников. С такими черепашьими шагами мы не поднимем уровень жизни населения. Поэтому я вынужден сделать это”, - сказал Мирзиёев.



Напомним, что 26 апреля стало известно об увольнении главы города Ташкента Рахмонбека Усманова, который назначен первым замом главы «Узавтотранса». И. о. хокима Ташкента утвержден Джахонгир Артыкходжаев, до этого работавший директором компании «Артель инжиниринг».