40 грантов на общую сумму 165 тысяч сомони выделил председатель города Худжанда для поддержки женщин-ремесленниц в рамках Года развития туризма и народных ремесел. По сравнению с прошлым годом сумма грантов увеличилась на 100 тысяч сомони.

Согласно решению главы города Худжанда Маъруфа Мухаммадзода «Об учреждении и выделении грантов председателя города по поддержке и развитию предпринимательской деятельности женщин-ремесленниц в 2018 году», в целом учреждаются 40 грантов, в том числе 5 грантов в размере 8000 тысяч сомони, 10 грантов в размере 5 тысяч сомони и 25 грантов в размере 3 тысячи сомони, что в сумме составляет 165 тысяч сомони.

Для реализации грантовой программы отделам по делам женщин и семьи, инвестиций и управления госимуществом, по делам молодежи и спорта администрации города и другим соответствующим структурам поручается предпринять необходимые меры для проведения организационно-правовых, технических, информационных и агитационных мероприятий, отмечает пресс-служба администрации города.

Традиционно гранты вручаются соискателям в сфере развития народных ремесел во время празднования Дня города Худжанда, который отмечается в сентябре.

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