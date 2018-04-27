Под хлопчатник в этом году отведено 187,5 тыс. га земли, что на 13,5 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщает министерство сельского хозяйства республики.

На сегодняшний день хлопком засеяно свыше 176,6 тыс. га земли, что составляет 94,2% от отведенных под эту техническую культуру земель, и это на 28 га больше, чем в прошлом году.

Основная часть производимого хлопковолокна в стране экспортируется в качестве сырья. Переработка данной продукции внутри страны является незначительной.

По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, для своевременного и успешного проведения посевной создан штаб в составе ученых и специалистов аграрной отрасли.

В посевной кампании задействованы 1 тысяча 867 единиц современной техники.

Первыми в республике план сева хлопчатника успешно выполнили

хозяйства таких районов как Зафарабад, Бохтар, Джалолиддин Балхи, Абдурахмон Джами, Вахш, Леваканд, Восе, Хамадони, Фархор и Қушониён.

Эксперты считают, что «рекомендации» сеять именно хлопок связаны с ростом стоимости «белого золота» на мировом рынке.

В прошлом году за счет сокращения площадей посева зерновых и кормовых растений увеличились поля под хлопчатник примерно на 12 тысяч гектаров.

В 2017 году впервые за последние годы хлопкоробам удалось собрать рекордные 380 тысяч тонн хлопка, превысив прогнозные показатели на 5,2%.

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