Национальный банк Таджикистана считает нехватку американского доллара на наличном валютном рынке страны характерным явлением для нынешнего периода. Рост курса доллара по отношению к сомони в регуляторе объясняют падением курса рубля в результате последних санкций Запада против России.

«Спрос и предложение иностранной валюты носит сезонный характер: спрос на него в начале года всегда увеличивается, а предложение – снижается. Снижение курса национальной валюты и повышение курса иностранной валюты, в особенности курса доллара США, в основном происходит под влиянием данного фактора», - говорится в сообщении НБТ.

Рост курса доллара во второй половине апреля связывается с резким падением курса рубля к доллару (на 11,2%) на фоне новых санкций западных стран в отношении России.

«Резкое изменение курса российского рубля за последнее время негативно повлияло на валютный рынок Таджикистана. Обмен рубля на доллар является одним из основных источников нахождения американской валюты. Устойчивость рубля позволяет кредитным организациям приобретать доллар на валютных рынках России по приемлемому курсу и удовлетворить потребности клиентов», - подчеркивают в регуляторе.

Отмечается, что в январе-апреле этого года официальный курс сомони по отношению к доллару снизился на 0,8% (в аналогичном периоде 2017 года на 7,6%).

Курс продажи наличного доллара на неофициальном рынке (в кредитных организациях) повысился на 3,1%, что в основном происходило во второй половине апреля (в этом периоде 2017 года 12%), говорится в сообщении.

В НБТ подчеркивают, что на 26 апреля разница между официальным курсом и наличным курсом неофициального рынка составил 3,2% (в этом периоде 2017 года - 4,6%).

В регуляторе успокаивают, что нынешняя неустойчивость курса национальной валюты является кратковременным явлением.

"Она будет устранена «с восстановлением налаженного механизма обмена российского рубля и началом валютных вмешательств с учетом имеющихся возможностей Национального банка Таджикистана (продажа доллара США на межбанковском рынке)", - отмечается в сообщении НБТ.

Отметим, что получить американскую валюту в коммерческих банках, которые с 2016 года располагают исключительным правом обмена валюты, за последнее время стало проблематичным: во многих банках в одни руки дают только до 200 долларов, в некоторых других и вовсе не получишь ни цента.

В банках объясняют отсутствие доллара тем, что стали получать эту валюту от клиентов намного реже, чем раньше.

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